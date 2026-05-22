Paco Llorente jugó en Atlético y Real Madrid, y es el ejemplo para Marcos Llorente, actual jugador de Atlético de Madrid y la selección española

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No tiene cuenta de Instagram propia, no concede entrevistas y no busca estar bajo los focos. Pero Paco Llorente, padre del jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente, se ha convertido en uno de los personajes más nombrados del fútbol español sin haber dado una sola patada a un balón en décadas. Su foto sin camiseta, luciendo musculatura y moreno a sus casi 61 años, ha circulado más que muchos comunicados oficiales de clubes de fútbol.

Un exfutbolista que jugó en los dos grandes de Madrid

Francisco "Paco" Llorente Gento es exfutbolista. Jugó en los años 80 y 90 en el Real Madrid y el Atlético de Madrid como extremo derecho. Es además el primer futbolista que aprovechó la posibilidad de rescindir unilateralmente su contrato, lo que llevó a la creación de las cláusulas de rescisión, tras su cambio del Atlético de Madrid al Real Madrid, pagando una indemnización de 50 millones de pesetas.

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De esta forma, Marcos Llorente pertenece a una familia de deportistas en la que su referente es, evidentemente, su padre. Además, sus tíos son Julio Llorente y José Luis Llorente, deportistas destacados en fútbol y baloncesto, respectivamente.

Así, Marcos pertenece a la cuarta generación de la conocida como línea genealógica Llorente-Gento, prolífica de jugadores profesionales de baloncesto y fútbol muy ligados al Real Madrid. Además de los ya nombrados, también tiene dos tíos en el Real Madrid Baloncesto: Joe Llorente y Toñín Llorente. Todos ellos son sobrinos de Paco Gento. Por parte materna, Marcos es hijo de Gelu Moreno, jugadora de baloncesto internacional con la selección española en la década de 1980, y nieto de Ramón Moreno Grosso, futbolista madridista y coetáneo de Paco Gento.

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"Casi 60 años. Mi evidencia científica"

La irrupción de Paco Llorente en el debate público llegó en agosto de 2024 cuando su hijo publicó en sus stories de Instagram una imagen del padre, sin camiseta, moreno y musculado. La frase que la acompañaba sintetizaba toda una filosofía: "Casi 60 años. Mi evidencia científica", escribió Marcos Llorente. A este mensaje le acompañaban tres emoticonos: un sol, un filete y una planta. Y, aunque más disimulado, Marcos quiso dejar otro mensaje en sus redes: "Intento encontrar la vejez, las manchas, la mala salud..."

El físico de Paco se convertía así en prueba viva de que el método que a él mejor le funciona: la dieta paleolítica, el sol sin filtros y una vida sin ultraprocesados. No es un argumento científico, pero sí un argumento visual de efecto inmediato.

Además, Paco no solo se ha pasado por las redes de su hijo. Su nuera, Paddy Noarbe, esposa de Marcos, le dedicó el pasado 21 de mayo, en la fecha de su 61 cumpleaños, uno de los mensajes más reveladores que se han publicado sobre él.

"Hoy cumple otra vuelta al sol el abuelo más saludable y especial: mi suegro. Una persona noble, generosa y con una personalidad íntegra y coherente, que vive desde sus valores y no desde la aprobación del resto. Y yo tengo la gran fortuna de tener una relación muy bonita con él porque, además, de alguna forma me cambió la vida, me hizo DESPERTAR."

Paddy explicó en ese mismo texto su punto de partida antes de conocer a los Llorente: "Cuando conocí a Marcos yo tenía muchos síntomas de enfermedad, dolores de cabeza cada semana, dolor de regla cada mes, brotes de acné que no cesaban, inflamación en la tripa. Cosas que por desgracia hoy en día la sociedad ha normalizado. Yo sin embargo tuve la suerte de conocer a Marcos Llorente y a su padre. Y gracias a pequeños cambios en mi día a día, a cuestionarme cosas que daba por normales y a toda la información que ellos compartían desde la curiosidad y la generosidad, mi cuerpo empezó a cambiar."

La conclusión del mensaje llevaba la firma más directa: "Yo no puedo estar más agradecida. Te quiero, Paco."

Pero a pesar de esta confesión, la realidad es que Paco Llorente no parece haber sido siempre tan cercano. En una entrevista reciente Marcos Llorente hizo una confesión que sorprendió a la audiencia. "Mi padre y yo somos muy fríos, ni nos saludábamos. Me pusieron un deber: decirle 'te quiero'", confesó, al relatar cómo un trabajo psicológico le obligó a enfrentarse cara a cara con esa distancia afectiva.

Explicó que durante años apenas se mostraban cariño y que necesitó ayuda profesional para romper esa dinámica, hasta el punto de que le encargaron verbalizar ese "te quiero" cada vez que se veían y acompañarlo de un abrazo, algo que él mismo describió como incómodo y casi cómico al principio. Llorente reconoció que ese ejercicio le ha ayudado no solo con su padre, sino a expresarse mejor en su vida personal.

A sus 61 años recién cumplidos, Paco Llorente no ha escrito un libro, aunque haya servido a su hijo de inspiración para el suyo, ni tampoco ha dado una entrevista en años. Pero sí que ha hecho algo más persuasivo: aparecer sin camiseta, con buena salud, y dejar que su físico haga todo el trabajo.