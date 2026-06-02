"¿Por qué no puedo con la vida y siempre tengo la batería baja?": Boticaria García responde

La doctora en Farmacia y nutricionista nos ayuda a sobrevivir a la menopausia en un nuevo formato semanal, 'Los 10 mandamientos de la mujer de hierro, por Boticaria García'

Por qué el ejercicio físico previene y frena la depresión en la menopausia, según varios estudios

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Hay una etapa de la vida en la que a toda mujer le empiezan a surgir preguntas que nadie le había explicado del todo. ¿Por qué la grasa que antes vivía tranquilamente en caderas y muslos ha decidido mudarse al abdomen como quien se cambia a un ático con vistas? ¿De dónde sale esta niebla mental que te hace entrar en una habitación y olvidar para qué ibas? ¿Por qué estoy cansada aunque haya dormido? ¿Quién ha puesto un radiador dentro de mi cuerpo? Bienvenida a la menopausia, ese momento en el que tu organismo decide actualizar el sistema operativo sin enviarte antes las instrucciones.

La buena noticia es que muchas de estas cosas que le pasan a tu cuerpo tienen explicación. Y la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, autora con el doctor Javier Butragueño de 'Mujeres de hierro' (Planeta), nos lo va a contar. Durante años hemos reducido esta fase vital a los sofocos cuando en realidad afecta a prácticamente todos los sistemas del organismo: cerebro, músculos, huesos, piel, metabolismo, sueño, intestino y estado de ánimo. El nuevo formato semanal de Uppers, 'Los 10 mandamientos de la mujer de hierro', nos ayudará a sobrevivir a la menopausia y mejorar nuestro bienestar.

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El cansancio, el síntoma estrella

Uno de los síntomas más repetidos en las consultas y en las conversaciones entre amigas es esa sensación de no poder con la vida. Y no, no siempre es falta de voluntad. A veces es biología. "No me reconozco", "antes hacía mil cosas y ahora me cuesta arrancar" o "siento que llevo una mochila de plomo" son frases que describen muy bien cómo se sienten muchas mujeres en la menopausia. El cansancio es el síntoma más frecuente en el 85% de ellas, según el estudio 'Mujeres de hierro', liderado junto a la Universidad Politécnica de Madrid.

Y aunque cada caso es diferente y siempre hay que descartar otros problemas como anemia, alteraciones tiroideas, déficit de hierro, apnea del sueño o depresión, existe una explicación fisiológica para esa batería baja que involucra al músculo. Los jefes de obra de éste son los estrógenos, y cuando estos caen en la menopausia también lo hace el músculo. "Cuanto menos músculo, menos mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas", explica Boticaria García. "Y esa es una de las razones por las que no podemos con la vida", añade.

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El músculo se puede entrenar

Si estás en esta etapa y tienes la sensación de que todo cuesta más, no significa necesariamente que te hayas vuelto vaga, desorganizada o menos capaz. Simplemente tienes que invertir muchísimos recursos para obtener una energía mínima. Lo bueno es que el músculo se puede entrenar. Con ejercicios de fuerza se pueden generar más mitocondrias, y el entrenamiento de cardio en zona 2 ("ese trote cochinero que puedes llevar mientras le cuesta el chisme a tu amiga") es perfecto para ponerlas a punto y recuperar tu energía.

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En el vídeo, Boticaria García desgrana los hábitos y estrategias que puedes implementar para recargar la batería, porque la solución no pasa por tirarse en el sofá y ponerse una serie. Si no se estimula el músculo y se activan las mitocondrias cada vez te costará más arrancar.