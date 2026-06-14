¿Cuántos árboles ves desde tu ventana?

Baños de bosque: árboles que curan emociones y sentidos

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Tres árboles desde la ventana. Un 30% de superficie verde en tu barrio. Y un parque a menos de 300 metros. Eso es todo lo que plantea la regla 3-30-300, una fórmula creada por el profesor de ecología urbana y silvicultor holandés Cecil Konijnendijk, director del Instituto de Soluciones Basadas en la Naturaleza y del Máster en Liderazgo en Silvicultura Urbana de la Universidad de Columbia Británica. Su objetivo es facilitar la creación de espacios naturales en los núcleos urbanos y proporcionar criterios claros para que las ciudades sean más saludables.

La regla, en palabras del propio Konijnendijk, "se centra en las contribuciones cruciales de los bosques y otros tipos de naturaleza urbana a nuestra salud y bienestar." No es una utopía paisajística sino que es, según sus impulsores, una receta médica con respaldo epidemiológico.

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Lo que dice la ciencia de esta regla

La regla nació de una observación empírica. El médico psicoterapeuta José Luis Marín la explica así: "Es un estudio muy fácil de hacer, es pura epidemiología, pura estadística. Se dieron cuenta de que había barrios con menos problemas de salud mental y empezaron a analizar qué pasaba en ellos." Lo que encontraron fue que quienes cumplían los tres criterios tenían índices de bienestar significativamente mejores que quienes no los cumplían.

Los datos son contundentes. Allí donde se cumple esta regla, se observa que la población consume hasta un 215% menos de antidepresivos. En ciudades como Barcelona, donde la regla ha sido analizada con mayor detalle, los resultados son igualmente llamativos: se ha comprobado que disminuyen los ingresos psiquiátricos entre un 9 y un 10%, y el consumo de antidepresivos en un 12%.

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El respaldo científico no se limita a observaciones locales. La regla 3-30-300 ha sido analizada en estudios de gran escala, como el realizado por la Universidad de Utrecht. En uno de los análisis más amplios, efectuado con más de 180.000 personas, se observó que quienes cumplen esta regla presentan menor probabilidad de sufrir sobrepeso, mayor nivel de actividad física diaria y más facilidad para mantener hábitos saludables.

Otros estudios, como los realizados por el Instituto de Salud Global de Barcelona, han demostrado, por su parte, que las personas que viven cerca de árboles y zonas verdes tienen menos probabilidades de padecer problemas de salud mental. La conclusión que podemos extraer de todo esto es que estar lejos de la naturaleza nos está matando.

Qué significa cada número

El 3 : tres árboles desde tu ventana. El primer criterio es el más inmediato. La simple presencia visual de árboles desde el hogar ya tiene efectos, con estudios que indican que tan solo mirar durante diez minutos un espacio verde logra reducir la tensión arterial.

: tres árboles desde tu ventana. El primer criterio es el más inmediato. La simple presencia visual de árboles desde el hogar ya tiene efectos, con estudios que indican que tan solo mirar durante diez minutos un espacio verde logra reducir la tensión arterial. El 30 : cobertura vegetal del barrio. El segundo criterio habla de escala urbana. Konijnendijk sostiene que al menos un 30% de la superficie de cada vecindario debería estar cubierta por vegetación. Los estudios han demostrado una asociación entre el dosel de los bosques urbanos y el enfriamiento de microclimas, la mejora de la salud mental y física, y la posible reducción de la contaminación del aire y el ruido. Las zonas arboladas también desprenden aceites esenciales que son beneficiosos para el organismo al ser inhalados, un efecto que amplifica los baños de bosque , esos paseos en silencio que, unidos a una buena respiración, logran múltiples beneficios para la salud física y mental.

: cobertura vegetal del barrio. El segundo criterio habla de escala urbana. Konijnendijk sostiene que al menos un 30% de la superficie de cada vecindario debería estar cubierta por vegetación. Los estudios han demostrado una asociación entre el dosel de los bosques urbanos y el enfriamiento de microclimas, la mejora de la salud mental y física, y la posible reducción de la contaminación del aire y el ruido. Las zonas arboladas también desprenden aceites esenciales que son beneficiosos para el organismo al ser inhalados, un efecto que amplifica los , esos paseos en silencio que, unidos a una buena respiración, logran múltiples beneficios para la salud física y mental. El 300: un parque a menos de cinco minutos. El tercer criterio apunta a la accesibilidad. Disfrutar de un paseo al aire libre también ayuda a que los ritmos circadianos, marcados por la luz solar, se regulen. Un paseo por la naturaleza a la luz del día hará que los niveles de melatonina sean los correctos, lo que facilita un buen descanso, algo esencial para la salud física, mental y emocional.

Viviendo en un desierto de asfalto

Parece una regla sencilla, pero no es tan fácil de aplicar. En Barcelona, por ejemplo, solo el 4,7% de los barceloneses puede cumplirla. En toda España, solo el 24% de la población cumple los tres requisitos.

Uno de los escasos enclaves donde la regla puede llevarse a cabo en España es Majadahonda, a 15 kilómetros de Madrid. El municipio fue premiado por la ONU como Ciudad de los Árboles, gracias a sus 30.400 ejemplares en zona urbana, además de otras áreas verdes y parques municipales. No es una casualidad que Majadahonda sea también el lugar de España en el que más tiempo viven sus habitantes, con una esperanza de vida de 85,4 años.

De esta forma, la regla 3-30-300 propone un autodiagnóstico sencillo: ¿ves al menos tres árboles desde tu ventana? ¿Tu barrio tiene un 30% de superficie verde? ¿Tienes un parque a menos de cinco minutos andando? Si la respuesta es negativa a varias de ellas, formas parte de la gran mayoría de la población que vive en un "desierto de asfalto".

Si bien algunos investigadores matizan que la relación con la salud mental requiere aún más evidencia empírica para ser universal, todos coinciden en que la dirección es prometedora y necesaria para las ciudades del futuro. Y mientras los urbanistas debaten, queda la opción más inmediata: busca ese parque, ese banco con vistas a los árboles, ese paseo de diez minutos es algo que empieza a hacer algo por tu tensión arterial antes de que termines de darte cuenta.