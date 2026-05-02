Vivir cerca de zonas verdes, el beneficio inesperado que han observado algunos estudios

Marta Egea 02 MAY 2026 - 10:00h.

Vivir cerca de zonas verdes no solo mejora la estética del entorno, sino que se asocia con una mejor salud mental, menor estrés y una mayor sensación de bienestar en el día a día

Regla 3-30-300: cuando las ciudades verdes nos hacen personas más felices

Compartir







MadridCada vez más personas viven en entornos urbanos densos y el acceso a la naturaleza ha dejado de ser un simple “extra” para convertirse en un factor esencial de salud. Parques, jardines, arbolado urbano o incluso pequeñas zonas verdes cercanas a casa están ganando protagonismo no solo por su valor estético, sino por su impacto directo en el bienestar físico y mental.

Durante años, la ciencia ha puesto el foco en hábitos individuales como hacer ejercicio, comer mejor o dormir más como pilares de la salud. No obstante, una nueva línea de investigación ha hecho que también se tenga en cuenta el entorno en el que vivimos, ya que tiene una gran influencia. En este sentido, vivir cerca de zonas verdes se ha convertido en uno de los factores más estudiados.

PUEDE INTERESARTE Una ciudad española está entre las cinco de Europa con más mortalidad por falta de espacios verdes

Lo más llamativo es que algunos de estos beneficios son más profundos de lo que puede parecer a simple vista. No se trata solo de tener un parque cerca para pasear, sino de cómo esa proximidad puede modificar el estrés, el estado de ánimo, la salud mental e incluso ciertos indicadores físicos.

El impacto real de las zonas verdes

A primera vista, vivir cerca de un parque puede parecer una ventaja puramente visual o de ocio. Pero la evidencia científica apunta a algo mucho más profundo. Diversos estudios han demostrado que las personas que residen en entornos con más vegetación presentan mejores indicadores de salud general.

PUEDE INTERESARTE Huertos urbanos en Madrid: guía para encontrar el rincón verde perfecto en medio de la ciudad

Algunas investigaciones en salud pública señalan que los espacios verdes urbanos se asocian con una mayor esperanza de vida, una reducción de enfermedades y una mejora del bienestar psicológico. Además, estos entornos contribuyen a mitigar factores de riesgo urbanos como la contaminación, el ruido o el calor extremo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un beneficio inesperado: menos problemas de salud mental

Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con la salud mental. Vivir cerca de zonas verdes no solo va a mejorar cómo nos sentimos en el día a día, sino que se ha relacionado con una menor incidencia de trastornos como la ansiedad o la depresión.

Un estudio con cientos de miles de participantes encontró que la cercanía a espacios verdes está asociado con un menor riesgo de desarrollar problemas como depresión y ansiedad. En la misma línea, otras investigaciones han observado que quienes viven cerca de áreas con vegetación tienden a consumir menos medicación relacionada con la salud mental y acuden menos al psicólogo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por otro lado, este impacto no se limita a sensaciones subjetivas. También se ha observado a nivel cerebral. Diversos estudios en neurociencia han demostrado que pasar tiempo en entornos naturales reduce la actividad en áreas del cerebro asociadas con la rumiación.

Además, los espacios verdes también favorecen lo que los expertos llaman “restauración atencional”: ayudan a que el cerebro descanse de la sobrecarga constante de estímulos urbanos, mejorando la concentración y reduciendo la fatiga mental. Esto tiene sentido ya que muchas personas sienten mayor claridad mental o creatividad después de pasear por un parque o pasar tiempo en la naturaleza.

Vivir cerca importa más que visitar

Otro aspecto interesante es que no solo importa ir a espacios verdes, sino vivir cerca de ellos. La exposición continua parece tener un efecto acumulativo más potente que las visitas ocasionales. Un estudio longitudinal con más de 10.000 personas en Reino Unido concluyó que quienes vivían en zonas con mayor presencia de espacios verdes presentaban niveles más altos de bienestar sostenido en el tiempo y menos trastornos mentales.

Por otro lado, la distancia también es importante. Algunos estudios sugieren que tener un parque a menos de 250-300 metros de casa ya se asocia con mayores niveles de bienestar. En este sentido, ha ganado relevancia la llamada “regla 3-30-300”, que propone tres condiciones ideales: ver al menos tres árboles desde casa, vivir en un barrio con un 30% de cobertura verde y tener un espacio verde a menos de 300 metros. Cumplir con estos criterios se ha asociado con mejor salud mental y menor uso de servicios sanitarios relacionados con el estrés.

Aunque el foco suele ponerse en la salud mental, los beneficios también se extienden al cuerpo. Vivir cerca de zonas verdes favorece hábitos más activos, como caminar, correr o practicar deporte al aire libre. Esto se traduce en una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, obesidad y otros problemas asociados al sedentarismo.

¿Por qué la naturaleza tiene ese efecto?

Desde la psicología ambiental, se habla de una desconexión progresiva entre las personas y el entorno natural como uno de los factores que contribuyen al aumento del estrés y la ansiedad en las sociedades modernas.

La naturaleza, sin embargo, actúa como una especie de regulador que devuelve al cuerpo a un estado más equilibrado. Reduce la activación fisiológica, disminuye la frecuencia cardíaca y favorece la relajación. Incluso factores aparentemente invisibles pueden influir en la producción de serotonina, relacionada con el estado de ánimo.