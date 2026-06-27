Con la venta de discos al alza, un mayor uso de los MP3, la vuelta de las cámaras analógicas... ¿Se acabó la era digital?

¿Y si una cámara analógica fuese la excusa para reconectar con tu hija adolescente?

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Resulta curioso que uno de los objetos con mayor crecimiento de búsqueda en España durante los dos últimos años no sea precisamente un dispositivo tecnológico de última generación, sino algo tan ‘clasico’ como un tocadiscos. Ya no se busca tanto un altavoz inteligente con IA integrada, ni una televisión con una resolución estratosférica. Un artefacto que exige, antes de reproducir cualquier sonido, que el usuario se levante, saque un disco de una funda de papel, lo limpie con paño antiestático, lo coloque con cuidado sobre el plato giratorio y baje la aguja con una delicadeza mayor que la necesaria para hacer funcionar una interfaz táctil. Un ‘cacharro’ que no funciona sin presencia, en el sentido más literal del término.

Los datos que maneja idealo así lo atestiguan, y alejan el relato de la clásica busca interminable de la última tecnología. De esta forma, se ha observado que en los dos últimos años, las búsquedas de tocadiscos han crecido un 311% y las de discos de vinilo un 147%.

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Del mismo modo, las máquinas de coser acumulan un incremento del 212%, los reproductores DVD un 96,6% y los reproductores MP3 un 71,9%. Son porcentajes que corresponden a productos que la narrativa tecnológica dominante había clasificado hace años como vestigios destinados a la obsolescencia. Y sin embargo, ahí están: siendo buscados, adquiridos, encendidos.

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Cuando el vinilo ya no se compra por nostalgia

Lo que durante un tiempo podría leerse como la excentricidad romántica de una minoría coleccionista tiene hoy detrás un conjunto de cifras industriales que lo desmienten. Según los datos publicados por PROMUSICAE, la asociación que agrupa a más del 95% del mercado discográfico español, en 2025 se vendieron en España 2,18 millones de unidades de vinilo, frente a 1,67 millones en 2024. Un crecimiento del 30% en cuanto a número de unidades, y del 44,9% en valor económico pasando de 19,9 a 28,9 millones de euros, lo que eleva al vinilo hasta representar el 69% de todas las ventas de música en formato físico en el país. No es que se haya recuperado, es que está creciendo.

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Kike Aganzo, responsable de Comunicación de idealo.es, propone una lectura que esquiva la trampa de la nostalgia: "Productos que parecían residuales y obsoletos están encontrando una segunda vida no por nostalgia, sino porque cumplen una función distinta dentro del hogar moderno, más ligada al ocio consciente que al entretenimiento continuo." La clave interpretativa no está tanto en lo que estos objetos son, sino en la arquitectura de lo que no contienen. No tienen scroll infinito. No tienen reproducción automática. No tienen un algoritmo que prolonga la sesión más allá de la decisión del usuario.

La era de los objetos con final

La gran aportación de las plataformas digitales a la experiencia del entretenimiento ha sido durante años la eliminación del final como categoría. Netflix introdujo la reproducción automática del siguiente episodio antes de que hubieran desaparecido los créditos del anterior. TikTok convirtió el scroll en un movimiento reflejo e inconsciente, que hace difícil recordar qué se ha visto tan solo diez minutos después de haberlo visto. Spotify redujo al mínimo el silencio entre canciones para que el tiempo de escucha se extendiera ad infinitum.

Lo que singulariza a los artículos analógicos que están recuperando terreno en España es lo opuesto y, ahí precisamente es donde está toda su potencia simbólica. Un MP3 reproduce la selección de canciones que su dueño ha escogido de forma consciente, y cuando la termina, no hay más posibilidades ni sugerencias. Un DVD tiene una duración determinada que ni el dispositivo ni ningún algoritmo puede estirar. Un tocadiscos impone su propio tempo, el de la cara A y la cara B, sin que ninguna variable externa intervenga en ese contrato. Una máquina de coser exige atención sostenida desde la primera puntada de hilo hasta la última.

Se trata de objetos con restricciones, y esas limitaciones están empezando a percibirse como un valor. Introducen pausas, reducen la sobreestimulación y devuelven cierto control sobre el tiempo de consumo. La fricción no es, en este caso, un defecto de diseño. Es el producto.

La cámara que obliga a elegir

Hay un objeto que condensa con especial precisión la lógica de todo este movimiento: la cámara desechable. O la de carrete. O la Polaroid. Tres variantes de un mismo principio: disponer tan solo de un número limitado de disparos, sin posibilidad de borrar, sin previsualización, sin filtros en tiempo real. De esta manera, una cámara de carrete no es solo un gadget estético; es una máquina de mindfulness. Te obliga a enmarcar con cuidado, a esperar el revelado y a celebrar la imperfección como parte de la autenticidad. Es fotografiar para experimentar, no solo para exhibir.

Según un análisis reciente, el mercado de la fotografía analógica en cámaras de 35mm ha crecido con tal rapidez que se proyecta alcance los 350 millones de euros a nivel global en 2030. Kodak, que estuvo al borde de la desaparición hace menos de una década, es hoy una de las empresas más beneficiadas de la tendencia.

El Discman ha seguido una trayectoria similar. El reproductor portátil de CD, declarado obsoleto con la llegada del iPod y definitivamente enterrado por el streaming, ha reaparecido en búsquedas y en mercados de segunda mano con una vitalidad que sorprende incluso a quienes siguen la tendencia de cerca. El casete ha seguido la misma estela, con marcas relanzando reproductores modernos y sellos independientes editando música en ese formato por primera vez en décadas, según recoge El Imparcial en mayo de 2026.

Y luego está el papel. La agenda, el cuaderno, el diario escrito a mano. Están de vuelta no por estética vintage ni por romantización del pasado, sino porque escribir a mano impone una ralentización cognitiva que ninguna aplicación de productividad puede replicar: obliga a sintetizar, a elegir qué merece ser registrado, a cerrar el pensamiento antes de pasar al siguiente.

El mismo impulso se ve en otros hobbies, como la cerámica, el crochet, el journaling y el lettering, actividades que comparten una gramática común: exigen atención sostenida, producen un resultado tangible, tienen un inicio y un cierre reconocibles, y no admiten aceleración. La mirada más amplia confirma que el fenómeno no es local.

Un malestar que los datos confirman

Según el Estudio Generación SPCial sobre hábitos de desconexión digital, el 75,5% de la población española se ha propuesto seriamente usar menos el móvil, aunque también es cierto que solo un 14,3% ha logrado consolidar dicho propósito de forma permanente. La distancia que separa estos porcentajes no es tanto un problema de voluntad, sino que es una demostración de lo efectivo que resulta el diseño de los entornos digitales en lo que respecta a retener la atención a todos los niveles.

En ese escenario de captura sistemática, los objetos analógicos no operan como una renuncia tecnológica ni como un gesto anticapitalista. Funcionan como una tecnología con fricción incorporada: herramientas que ralentizan el consumo por diseño, que imponen una economía de la atención radicalmente distinta a la que gobierna las pantallas. Su valor no es lo que ofrecen, sino los mecanismos de prolongación que les son estructuralmente imposibles.