Una actriz que vive su vida privada sin hacer ruido, y que ha criado a tres varones, además de adoptar a una cuarta hija

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Que Cate Blanchett aparezca en la primera fila de un desfile en París acompañada por uno de sus hijos es, para su universo doméstico, casi un acontecimiento. Y, sin embargo, es algo que ocurrió el pasado 7 de julio, cuando la actriz australiana asistió al desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2026-2027 de Giorgio Armani Privé en la Semana de la Moda de París, acompañada por su hijo Ignatius Martin Upton.

Además, ninguno de los dos descuidó su aspecto, con Blanchett llevando una relectura del traje negro con hombros marcados que ya lució en los Emmy de 2025, y su hijo con un traje negro y una cadena plateada al cuello. Esta aparición, no obstante, es doblemente significativa: Blanchett es Global Ambassador de Armani Beauty desde hace años y este es el primer gran desfile parisino de la casa tras la muerte de Giorgio Armani el pasado septiembre.

Los hijos de Cate Blanchett

Los descendientes de Blanchett son, en el ecosistema de Hollywood, una rareza estadística ya que son cuatro criaturas criadas casi al margen del ruido mediático por una madre que presume de que no estén "interesados" por la fama, y que además rechaza la moda parental de la amistad: "Hay toda una cosa con mi generación acerca de que los hijos te quieran. La mayoría de los padres quieren ser sus amigos", declaró en el pasado hablando de su familia. Los cuatro son fruto de un único matrimonio, el que la actriz mantiene con el dramaturgo y guionista australiano Andrew Upton. La pareja se conoció en Sídney en 1997, se comprometieron a las tres semanas y se casaron ese mismo año.

Dashiell John Upton, el primogénito, nació el 3 de diciembre de 2001. Es el que ha empezado a dibujar, con más nitidez, una carrera profesional propia. Se graduó en la escuela de cine en 2022 y ha trabajado como asistente del departamento de cámara durante cinco meses en el rodaje de The Fall Guy (El Especialista), un blockbuster de acción con Ryan Gosling. Prefiere, así pues, la cámara al plató. Fue el primero en pisar la alfombra roja con su madre en Cannes, en mayo de 2023, en el estreno de Los asesinos de la Luna.

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Roman Robert Upton, el segundo, llegó el 23 de abril de 2004. Su nombre, según contó la propia Blanchett en Jimmy Kimmel Live en 2015, es un homenaje al cineasta Roman Polanski y a la palabra francesa para "libro". Es probablemente el más reservado de la prole. Fue quien acompañó a su madre en septiembre de 2024 a los Albies Awards de la Clooney Foundation for Justice, celebrados en la New York Public Library. En su foto, aparece con Blanchett en un Louis Vuitton reciclado del gala de los Chaplin Awards de 2022 y Roman en esmoquin discreto.

Ignatius Martin Upton, el tercer varón, nació el 1 de enero de 2008. Es el hijo que ayer acompañó a Blanchett en París. Su nombre tiene una génesis literaria confesada por la propia actriz a People: "Estaba embarazada de ocho meses y alucinando, y hay una sección en el libro en la que él un personaje se enfada tanto porque todos se burlan de él por llamarse Profesor Pipi-Caca-Pantalones que obliga al mundo a cambiar sus nombres. Tienen un código interno y dan estos ejemplos de nombres. Vas a la 'I' y el ejemplo es Ignatius. Fue como la Virgen María diciendo '¡Bum!'". El libro del que habla es la saga infantil Capitán Calzonzillos. Ignatius ya había debutado en la primera fila parisina en junio de 2024, en el desfile de Armani Privé de aquella temporada.

Edith Vivian Patricia Upton cierra la lista. Es la única hija, y fue adoptada por el matrimonio el 6 de marzo de 2015. "La cuarta vez es extraordinario", le confesó Blanchett a People.

El propio Upton, más allá de su condición conyugal, es socio profesional de la actriz, ya que la pareja cofundó su productora Dirty Films en 2000 y han ejercido como directores artísticos de la Sydney Theatre Company juntos. De ese doble tejido ha salido, paradójicamente, una familia inmune al vértigo de la fama, con cuatro hijos que solo aparecen en la foto cuando la madre así lo decide, y siempre, insiste ella, sin comprender del todo por qué eso le debe importar a nadie.