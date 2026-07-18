Este tipo de pelo tiende a la sequedad, si no se cuida con los productos adecuados, y responde de forma distinta

Andie MacDowell o cómo llevar tus canas con elegancia y sensualidad: "Es un color precioso"

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Las canas han dejado de ser algo que tapar. El cabello plateado lleva ya varios años de tendencia en pasarelas, portadas y redes sociales, y lo que empezó como una corriente minoritaria se ha acabado convirtiendo en toda una declaración de estilo. Pero para que las canas luzcan como deben, el corte lo es todo.

Daniele Sigigliano, estilista italiano formado en Milán y en la escuela de Vidal Sassoon en Londres, y fundador de Blow Dry Bar, lleva décadas observando cómo el cabello gris ha pasado de ser algo que se ocultaba a convertirse en material de portada. Su diagnóstico es directo: el error más frecuente es no elegir el corte correcto para potenciar lo que el cabello gris tiene de especial en términos de brillo, textura o personalidad, y tratarlo como si fuera cualquier otro tipo de cabello. No lo es.

Este tipo de pelo tiene su propia luz y su propia física. Tiende a la sequedad más que el cabello pigmentado y si no se cuida con los productos adecuados, como los matizadores violeta o azulados son esenciales para evitar los indeseados reflejos amarillentos, y responde de forma distinta al volumen y la densidad. Un corte mal elegido puede apagarlo. Uno bien elegido puede convertirlo en el rasgo más elegante del conjunto.

Bob pulido: la estructura que todo lo potencia

El bob es el corte que el experto de Blow Dry Bar sitúa en primer lugar para el cabello canoso. La razón es simple, aporta estructura y limpieza visual, actuando como marco que hace brillar el gris. Funciona en su versión más minimalista, con línea recta y bien definida, o con ligero movimiento. Es el corte más versátil para quien quiere elegancia sin renunciar a la modernidad. Distintos expertos lo incluyen entre sus recomendaciones estrella para lucir silver hair: "bob clásico o long bob, muy elegante y fácil de mantener."

Corte pixie: el corte de la actitud

Si el bob es la estructura, el pixie es la actitud. Jamie Lee Curtis, cuyo corte pixie blanco es ya un icono, lleva décadas demostrando que las canas y el pelo corto pueden suponer una combinación imbatible. El pixie permite jugar con el volumen en la parte superior, se adapta a distintos tipos de rostro y tiene la virtud de hacer que la textura natural del cabello gris sea la protagonista sin competencia.

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Corte shag: volumen para los cabellos finos

El shag, que es un corte de capas desestructuradas con acabado desenfadado, es la solución específica para un problema frecuente, el de la pérdida de densidad. Las capas aportan dinamismo y volumen visual, suavizan las facciones y, como detallan desde Blow Dry Bar, generan "un efecto rejuvenecedor especialmente recomendable para cabellos finos o con poca densidad." Es también uno de los cortes con menos mantenimiento, algo que se agradece cuando el objetivo es precisamente reducir la visita al salón.

Melena larga con capas: el gris también puede ser largo

Uno de los prejuicios más arraigados es que el cabello con canas queda mejor en corto. Paulina Porizkova, modelo checa de 61 años con más de un millón de seguidores, lo desmiente cada vez que publica una imagen en sus redes. Su melena larga, gris y sin complejos es uno de los argumentos más contundentes contra esa idea. La clave, según Sigigliano, está en las capas: son las que aportan movimiento y evitan el efecto pesado que puede hacer parecer anticuado el cabello largo sin estructura.

Ondas suaves: movimiento, dimensión y luz

Andie MacDowell convirtió su melena rizada en uno de los momentos más comentados del Festival de Cannes de 2021, cuando apareció con su cabello natural sin tinte. Desde entonces, sus ondas grises se han convertido en referencia visual de la tendencia. Las ondas suaves hacen exactamente lo que el cabello canoso necesita: añaden dimensión, evitan el efecto plano y multiplican la luminosidad natural del gris. Funcionan en cualquier longitud.

Recogido bajo: para cuando hay que vestirlo de etiqueta

El moño bajo y pulido convierte la cana en protagonista de los momentos especiales. El brillo natural que el gris aporta a este tipo de peinados crea un resultado que, con cabello teñido, sería difícil de conseguir. El reto técnico está en el control del encrespamiento y la preparación de la fibra: sin ese trabajo previo, la definición se pierde.

Textura natural: la tendencia que no es un peinado sino una decisión

La última tendencia no se define por un corte específico, sino por su actitud. Cada vez más mujeres optan por respetar la textura real de su cabello canoso sin intervenirla. Influencers como Grece Ghanem han impulsado esta corriente desde las redes sociales, demostrando que el cabello gris con su forma natural puede ser un elemento de estilo contemporáneo. Con la condición, eso sí, de cuidarlo. El cabello canoso necesita más hidratación que el pigmentado, y la salud de la fibra se nota.

Aceptar las canas ha dejado de ser resignación para convertirse en lo que siempre debió ser: una elección. El corte y el peinado adecuados son los aliados de esa elección.