El error que más envejece la mirada a partir de los 50, según los maquilladores

El área de los ojos necesita un cuidado especial porque es una de las zonas más delicadas del rostro

El truco para dormir mejor y conseguir un sueño reparador de Mariah Carey

Compartir







Si llevas décadas aplicando las sombras del mismo modo, es posible que estés haciendo exactamente lo contrario de lo que necesitas. Los maquilladores coinciden: hay un error muy específico, muy extendido y muy solucionable que suma años a la mirada de manera silenciosa. Y tiene que ver con dónde pones los tonos oscuros.

Con el paso del tiempo, el párpado pierde firmeza, las pestañas disminuyen su densidad y las ojeras se vuelven más visibles. A eso se suma que la piel se vuelve más fina y seca, algo que hace que ciertos productos marquen aún más las arrugas. El problema es que muchas mujeres siguen aplicando el maquillaje exactamente como lo hacían a los treinta. Y eso, según los profesionales, es el primer error.

PUEDE INTERESARTE Trucos de belleza y aliados naturales para disimular las manchas de la piel madura

Poniendo el oscuro donde no toca

El maquillador Xabier Rodrigues explica en El Español que el área de los ojos necesita un cuidado especial porque es una de las zonas más delicadas del rostro. La piel pierde elasticidad y cualquier exceso de producto acaba acumulándose en las líneas de expresión.

El error más repetido, en concreto, es aplicar tonos demasiado oscuros en el párpado móvil, aue es la parte del ojo que queda visible cuando está abierto, y reservar los tonos claros para el párpado fijo, la zona superior que tiende a caer con el paso del tiempo. El resultado de esto es que el ojo parece más pequeño, el párpado más pesado y la mirada más apagada.

La solución es contraria a lo que hace la mayoría. La maquilladora @redcarpetsecrets, que se ha convertido en referencia para mujeres mayores de 50 en redes sociales, lo explica claramente en TikTok, y pasa por aplicar un tono claro en el párpado móvil y sombra más intensa en la zona de la banana, abarcando parte del párpado fijo. El resultado es un ojo visualmente más levantado y más grande.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por qué el brillo también suma años

La maquilladora María Arteaga va más lejos y añade otro elemento problemático a la ecuación: el acabado brillante. "Si tu piel es madura, un acabado mate te va a dar un efecto de piel más lisa." Las sombras con brillo o efecto metálico no reflejan la luz de forma favorecida en una piel que ya tiene textura y arrugas finas: al contrario, las destacan. La recomendación de los expertos apunta siempre en la misma dirección: sombras de acabado satinado suave o mate, nunca con brillos intensos ni glitter.

María Arteaga detalla además que en pieles maduras tampoco funcionan bien las sombras en crema sin prebase: "Nunca utilizo sombras en crema para que la piel se vea menos pesada y más natural." Primero, una prebase de sombras que alise la zona del párpado, y sobre ella, los polvos que se integran sin marcar pliegues.

Los colores que sí funcionan

Muchos expertos recomiendan abandonar las sombras excesivamente intensas y apostar por colores neutros que aporten luminosidad. El maquillador Junior Cedeño señala que los tonos neutros "enmarcan los ojos de una forma más fresca y natural". Marrones suaves, beige, tonos tierra o incluso berenjenas discretas ayudan a definir la mirada sin añadir dureza. Los colores que conviene evitar: azules eléctricos, verdes intensos o plateados muy marcados. Aunque fueron tendencia durante décadas, hoy los maquilladores coinciden en que suelen añadir años visualmente.

El delineado negro muy grueso tampoco ayuda en piel madura. La maquilladora Patricia Franco recomienda trabajar la línea de agua con suavidad y difuminar el lápiz hacia las pestañas para crear sensación de densidad. Los marrones suaves y los tonos topo se integran mejor y aportan un efecto más elegante que el negro intenso.

Con las cejas ocurre algo parecido. Conforme pasan los años, pierden densidad y definición, lo que desestructura el rostro. Pero marcarlas demasiado también envejece. La tendencia actual apunta a cejas naturales, ligeramente definidas y peinadas hacia arriba, rellenando pequeñas calvas con lápiz fino. El tono debe parecerse al color natural de la ceja: un acabado excesivamente oscuro endurece la expresión.

Antes del maquillaje: la hidratación manda

Todo lo anterior pierde efecto si la piel no está preparada. La piel madura necesita fórmulas ligeras, luminosas y flexibles que no se cuarteen con el paso de las horas. Los productos en crema suelen funcionar mucho mejor que los polvos porque se funden con la piel y no marcan tanto las líneas de expresión. Correctores fluidos, iluminadores suaves y sombras cremosas ayudan a crear un acabado más fresco y rejuvenecedor.

Los maquilladores recomiendan preparar siempre la piel con sérum e hidratante antes del maquillaje. Cuando el contorno está hidratado, el producto se integra mejor y el resultado resulta mucho más natural. Y sobre el corrector de ojeras, un aviso frecuente: el exceso de producto acaba acumulándose en los pliegues y haciendo que las arrugas destaquen todavía más. La clave, como casi siempre en este territorio, no está en añadir más, sino en saber exactamente dónde va cada cosa.