Infidelidad financiera: cuando el dinero oculto amenaza la estabilidad de la pareja

Redacción Uppers 17 AGO 2026 - 08:00h.

Ocultar los ingresos reales o esconder deudas a la pareja suele tener su origen en factores emocionales más que en motivos económicos

Cómo abordar el gran reto de hablar de dinero con tu pareja: "Saber lo que gana cada uno no es necesario"

Compartir







No deja marcas visibles ni suele descubrirse de un día para otro. A menudo comienza con una compra que nunca se menciona, una cuenta bancaria que solo conoce uno de los miembros de la pareja o una deuda que se oculta por vergüenza. Sin embargo, cuando sale a la luz, sus efectos pueden ser tan devastadores como una infidelidad sentimental.

Los expertos lo denominan infidelidad financiera, un fenómeno cada vez más estudiado porque pone en cuestión uno de los pilares de cualquier relación duradera. La confianza. En las parejas de más de 50 años, además, el impacto suele ser mayor.

A esa edad ya existen proyectos patrimoniales compartidos, hipotecas prácticamente amortizadas, ahorros para la jubilación o incluso ayuda económica a hijos y nietos. Descubrir que la otra persona ha estado ocultando decisiones económicas puede hacer tambalear no solo la relación, sino también la seguridad financiera construida durante décadas.

Los especialistas definen la infidelidad financiera como cualquier conducta económica que una persona sabe que su pareja desaprobaría y que, deliberadamente, decide ocultar. No es únicamente gastar demasiado. También puede consistir en esconder ingresos, abrir cuentas secretas, contraer préstamos sin conocimiento del otro, ocultar pérdidas en inversiones o mantener tarjetas de crédito desconocidas.

Lejos de ser una conducta excepcional, distintos estudios muestran que el fenómeno es relativamente habitual. Un trabajo publicado en el 'Journal of Financial Therapy', realizado con 414 participantes, concluyó que el 27% reconocía haber ocultado algún aspecto financiero a su pareja. Y una encuesta elaborada por Bankrate en 2025 reveló que cuatro de cada diez personas con pareja estable admitían haber guardado algún secreto económico, desde gastos ocultos hasta cuentas bancarias o deudas desconocidas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según el psicólogo Alejandro García Alamán, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, además de terapeuta de pareja, "los motivos suelen estar más relacionados con cuestiones emocionales que con aspectos económicos: necesidad de autonomía e independencia, desconfianza, miedo al conflicto, inseguridad, dinámicas de control o poder, etc."

Además, el dinero históricamente ha sido una herramienta de control patriarcal. "El control económico es una forma de violencia psicológica y relacional. Limitar el acceso a los recursos, supervisar cada gasto, impedir trabajar o generar dependencia son formas de dominación. Es especialmente grave porque reduce la capacidad de decisión de uno de los miembros de la pareja y, muchas veces, dificulta salir de la relación", subraya García Alamán.

Aunque la infidelidad financiera puede darse a cualquier edad, existen circunstancias propias de la madurez que favorecen este tipo de conflictos. Muchas parejas afrontan en esta etapa cambios importantes. La jubilación modifica los ingresos, aparecen herencias, algunos ayudan económicamente a hijos adultos, otros inician nuevas relaciones tras un divorcio o asumen inversiones pensando en complementar la pensión.

En ocasiones, uno de los miembros desea mantener cierta autonomía económica después de muchos años compartiéndolo todo. Esa necesidad de independencia no es un problema en sí misma. El conflicto surge cuando esa autonomía se convierte en ocultación. Curiosamente, muchas personas no actúan movidas por la mala fe, sino por el temor a decepcionar a su pareja o a desencadenar un conflicto.

Señales que deberían llamar la atención

No existe un patrón único, pero los especialistas identifican algunas conductas repetidas con frecuencia. Entre las más habituales figuran cambios repentinos en la actitud hacia las cuentas familiares, extractos bancarios que dejan de llegar al domicilio, compras que nunca aparecen reflejadas, retiradas frecuentes de efectivo sin explicación, resistencia a hablar sobre dinero o respuestas excesivamente evasivas cuando se pregunta por determinadas operaciones.

Otras señales son la aparición de nuevas tarjetas de crédito, préstamos desconocidos o una insistencia inusual en gestionar en solitario todas las finanzas del hogar. Eso no significa que cualquier cuenta individual o cada gasto privado constituya una infidelidad financiera. Muchas parejas mantienen cuentas separadas por decisión mutua y con absoluta transparencia. La diferencia está en que ambos conocen las reglas.

Cuando la confianza vale más que el dinero

Las consecuencias rara vez son exclusivamente económicas. El descubrimiento suele generar sentimientos muy similares a los de una infidelidad sentimental. Quien se siente engañado puede experimentar traición, humillación, pérdida de seguridad y dudas sobre toda la historia compartida.

"En realidad, las discusiones sobre dinero hablan de confianza, poder, libertad y reconocimiento. Cuando la gestión económica genera insatisfacción profunda y sostenida en uno de los miembros de la pareja, puede acabar desequilibrando la relación", sostiene García Alamán.

Cómo prevenir que el dinero se convierta en un secreto

La mejor protección sigue siendo la transparencia. Esto no implica justificar cada café o cada compra personal, sino establecer acuerdos claros sobre qué decisiones deben compartirse y cuáles pertenecen al ámbito privado de cada miembro.

Para García Alamán, "una relación financiera sana debe tener en cuenta dos dimensiones: la individual y la compartida. No son excluyentes, porque responden a necesidades distintas —-pero igualmente legítimas- de autonomía, seguridad y compromiso. El grado en el que esto se concrete dependerá de cada pareja, pero idealmente tendría que ser fruto de un pacto explícito y resultar satisfactorio para ambos miembros".

¿Se puede recuperar la confianza?

Depende menos del dinero que de la actitud posterior. Si quien ocultó la información reconoce lo sucedido, explica sus motivos con honestidad y acepta reconstruir la transparencia financiera, muchas parejas consiguen superar la crisis.

Cuando existen problemas de endeudamiento, ludopatía, compras compulsivas o conflictos enquistados sobre el manejo del dinero, la ayuda de un terapeuta de pareja o de un asesor financiero puede facilitar ese proceso.