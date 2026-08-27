Las parejas maduras más sólidas no han eliminado el conflicto, sino que han aprendido a discutir de otra manera

No es falta de amor: por qué algunas parejas dejan de hablarse con los años

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Existe en la mitología conyugal una imagen que suele presentarse como culminación del éxito de una pareja, la de asegurar, con orgullo tranquilo, no discutir nunca. Amigos y familiares reciben la confidencia con cierta admiración, y los cónyuges mismos lo cuentan como prueba de una armonía trabajada durante décadas.

Los terapeutas de pareja, sin embargo, escuchan esa misma frase como una posible señal de alarma que los profanos no siempre entienden como tal. Porque en el consultorio esa aparente paz tiene un nombre técnico y no es precisamente elogioso: se llama falsa paz, y describe una de las configuraciones más silenciosamente corrosivas del vínculo maduro.

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Una tregua que nadie firma

En la falsa paz el conflicto no ha desaparecido, sino que se ha transferido íntegro al silencio. Uno de los dos o, con más frecuencia, ambos por turnos, ha aprendido, tras años de convivencia, que decir ciertas cosas produce fricción. Ha aprendido, en consecuencia, a no decirlas.

Al principio el mecanismo funciona y reduce el ruido de las constantes disputas, haciendo que vuelva la sensación de estabilidad. Con el paso del tiempo, sin embargo, la lista de temas que no se deben tocar crece hasta englobar una parte de aquello que realmente importa. Un porcentaje muy alto de las parejas que llevan décadas juntas y presumen de no discutir ha construido, sin verbalizarlo, ese pacto invisible.

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La realidad es que las parejas sanas no son aquellas que no discuten nunca. La discusión no es el problema, sino que el problema es el mapa de lo que ha dejado de poder discutirse.

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Dos rostros del mismo fenómeno

El silencio conyugal admite variantes, y los terapeutas los distinguen con precisión operativa. La terapeuta barcelonesa Julia Pascual describe un primer subtipo con una imagen memorable: la de las parejas espejo, en las que uno de los miembros se ha mimetizado tan por completo con el otro, ya sea por elección afín, por absorción progresiva o, en los casos más graves, por manipulación sostenida, que ya no queda espacio para el desacuerdo porque no hay hueco para dos personalidades distintas. El problema aquí está en que en medio no hay nada.

El segundo subtipo es el más frecuente en la clínica y el más difícil de reconocer desde dentro: la evitación por miedo. La psicóloga Lucía Camín la describe afirmando que cuando este tipo de parejas llega a consulta, empiezan a aparecer un montón de cosas que no habían dicho, acumuladas durante años bajo la superficie de una supuesta armonía. La sensación, según los propios pacientes, es la de estar destapando una lista larguísima que llevaban décadas ampliando en silencio.

El cuerpo cuenta lo que la boca calla

La psicología científica ha aportado, además, una dimensión fisiológica que suele subestimarse. John Gottman, tras décadas de observación experimental de parejas en la Universidad de Washington, identificó como uno de los cuatro grandes predictores del divorcio precisamente el patrón silente. Es el llamado stonewalling o bloqueo, esa retirada emocional en la que uno de los cónyuges deja de responder, deja de mirar, deja de reaccionar.

Su equipo constató un dato revelador, al observar que durante ese silencio aparente, el ritmo cardíaco del que se ha callado supera con frecuencia los 100 latidos por minuto. Tiene el cuerpo en estado de alarma, pero su rostro, en cambio, ha aprendido a no delatarlo. Con eso y otros factores similares, Gottman logró anticipar con una precisión cercana al 93,6% qué parejas terminarían separándose en los seis años siguientes. La falsa paz no es una excepción curiosa del método científico: es uno de sus indicadores más robustos.

Lo que hacen las parejas sanas

El error de lectura suele estar en confundir madurez con blindaje. Las parejas maduras genuinamente sólidas no han eliminado el conflicto, sino que han aprendido a discutir de otra manera. Han desplazado la energía desde el ataque hacia la exposición asertiva del propio malestar. Discuten sobre temas concretos, no sobre la identidad del otro. Interrumpen la escalada antes de que llegue al desprecio o al portazo.

Recuperan así el contacto emocional después de la fricción sin exigir capitulaciones. Y sobre todo, no eliminan de la conversación los temas que duelen: los llevan al terreno común porque saben, por experiencia acumulada, que ninguna estabilidad se sostiene sobre lo indecible durante mucho tiempo.