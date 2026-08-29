Una finca de más 2 hectareas con un huerto de 1.400 metros cuadrados que la actriz ha diseñado junto a sus dos hijos

La nueva fase de Pamela Anderson que está inspirando a las mujeres de 50 más allá del maquillaje: "Sentí que era importante ser más natural"

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Hay historias que la cultura popular que la vida real, con paciencia, acaba obligando a leer de otra manera. Una de ellas tiene que ver con Pamela Anderson. La misma mujer cuya silueta condensó a mediados de los noventa uno de los iconos visuales más rentables de la televisión estadounidense, con aquel característico bañador rojo de Los vigilantes de la playa, la portada de Playboy, el escándalo tabloide, reaparece hoy, con cincuenta y ocho años cumplidos, fotografiada por Architectural Digest entre parterres de rosas y bancales de tomate en la costa oeste de Canadá. Y lo hace sin ironía, sin nostalgia y sin la coartada de un relanzamiento profesional, simplemente porque ese es, desde hace cinco años, el escenario en el que ha decidido vivir.

Un regreso planeado durante veinticinco años

El destino no fue un capricho reciente. Pamela Anderson había comprado a sus abuelos una propiedad rústica en Ladysmith, una pequeña localidad costera de la Columbia Británica canadiense, hacía más de veinticinco años, y ha resistido desde entonces a la avalancha de ofertas para urbanizarla que le llegaron desde Vancouver y Estados Unidos.

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Su decisión de conservar aquella finca intacta es sencilla: "Ladysmith es donde nací y me crié. Siempre supe que volvería a casa. Después de un millón de ofertas para desarrollar mi propiedad, Arcady Auto Court, me alegro de haberme mantenido firme y de haber esperado."

La casa central de la finca, además, tenía un peso simbólico añadido, ya que era la vivienda en la que sus propios padres habían vivido tras casarse. En la Nochebuena de 2020 celebró allí su matrimonio con Dan Hayhurst en una ceremonia mínima, sin apenas familiares, y con una bendición musical de la comunidad indígena de los First Nations. Al describir el momento, la actriz recurrió a una expresión que ha reaparecido después con frecuencia: se sentía como si hubiera cerrado un círculo.

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Cómo es la finca

La finca ocupa algo menos de tres hectáreas, sobre acantilados que miran a la costa canadiense. Anderson la bautizó como Arcady en referencia al mito griego de la Arcadia, ese paraíso rural donde la existencia era simple, pastoril y feliz. El nombre no era casualidad, ya que la actriz llevaba años describiendo su nuevo estilo de vida en términos casi bucólicos, y el vocablo condensaba a la vez la memoria familiar de sus abuelos, el pequeño complejo que gestionaron como Arcady Auto Court en los años cincuenta, y la aspiración presente.

Dentro de la finca conviven tres estructuras: The Roadhouse, la antigua casa de té que sus abuelos regentaban; The Cabin, una de las nueve cabañas originales del complejo; y The Boathouse, la construcción sobre el agua que Anderson decidió transformar en residencia principal.

Un huerto de 1.400 metros cuadrados

El corazón del proyecto no está, sin embargo, en la casa, sino en la tierra. La actriz ha rediseñado con sus hijos Brandon y Dylan un huerto ecológico de mil cuatrocientos metros cuadrados que ha ido creciendo con cada temporada.

En sus surcos se alternan lechugas, rábanos, remolachas, cerezas, melones y tomates, junto a hierbas aromáticas, flores silvestres y rosales de la variedad Yves Piaget con cuyos pétalos la actriz elabora sus propios aceites faciales. El diseño combina, según ha contado ella misma, el sustrato rural canadiense con una influencia estética explícita de la Provenza francesa, una de sus regiones europeas más queridas. En un extremo del jardín se levanta un invernadero de estructura blanca y cubierta transparente que actúa como epicentro luminoso del conjunto y hace las veces de sala de trabajo diario. Alrededor, una rosaleda, un comedor exterior y una amplia zona de flores silvestres completan el escenario.

Lo interesante del proyecto no es solo su escala, sino su función social. La producción del huerto excede con creces las necesidades domésticas, y Anderson destina la mayor parte de la cosecha a bancos de alimentos, comedores sociales, iglesias y vecinos de la propia Ladysmith. El huerto opera, en la práctica, como un pequeño servicio comunitario canalizado por la actriz sin ningún tipo de publicidad institucional.

La jardinería como filosofía de vida

En junio del año pasado, cuando compartió en Instagram una serie de imágenes recorriendo el jardín, Anderson acompañó la publicación con una frase que se ha vuelto pequeña divisa de esta etapa: "Pienso en la vida como en un jardín. Puedes replantar, empezar de nuevo, y hacerlo tuyo." Esa frase resume lo que la actriz ha querido articular en los últimos años: la fase adulta como un ejercicio de recomposición deliberada, en el que la biografía no se lamenta ni se maquilla, sino que se replanta.

El equilibrio estético del conjunto ha sido supervisado por la interiorista Francesca Albertazzi, con sede en Vancouver, que ha ayudado a Anderson a preservar el sustrato rural de la finca original mientras introducía detalles contemporáneos. El resultado es una casa que la actriz ha descrito repetidamente como su santuario, y un jardín que funciona a la vez como despensa, laboratorio cosmético, aula terapéutica y espacio de trabajo. La rutina de levantarse temprano, revisar el huerto, cocinar con lo cosechado y escribir constituye hoy el eje de su día a día.

Así, en un mundo que había aprendido a leerla como un objeto de consumo visual, Anderson ha reorganizado su tiempo alrededor de un vector radicalmente distinto: el ritmo lento del cultivo, la disciplina discreta del cuidado y la certeza adulta, tantas veces esquiva, de haber llegado, por fin, a casa.