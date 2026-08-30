El macarra español fue un arquetipo indomable que plantó cara a la modernización del país a golpe de chulería y códigos de barrio

¿Por qué ha sido tan importante lo quinqui para una generación?

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Cuando Juan José Moreno Cuenca, 'El Vaquilla', empezó a robar coches en los descampados de Barcelona era todavía un niño de solo 9 años. Tan pequeño era que no llegaba a los pedales y tenía que conducir encaramado sobre unos ladrillos atados a los zapatos para poder conducir el Seat 124 de turno. Y como no alcanzaba a ver nada, eran sus compinches quienes le iban diciendo que girara a la izquierda o a la derecha. Esa imagen parece salida de una película quinqui, pero sucedió antes de que el cine descubriera a los antihéroes por accidente de la Transición.

'El Vaquilla' fue el extremo de un fenómeno mucho más amplio. Detrás de la leyenda de de coches robados, persecuciones y huidas había una España que estaba cambiando a toda velocidad, con millones de familias llegadas del campo, barrios levantados en las periferias y una generación de chavales que hizo de la calle su territorio y de la reputación una forma de supervivencia. De ese paisaje de bloques dormitorio y descampados de extrarradio nació el macarra español, un arquetipo indomable que plantó cara a la modernización del país a golpe de chulería y códigos de barrio.

La propia palabra 'macarra' tiene algo de descripción social, algo de insulto despectivo y, con el tiempo, algo de estética. Pero no nació en una corrala madrileña ni en una esquina de Barcelona. Su genealogía lingüística atraviesa puertos, burdeles y fronteras en una larga travesía trasatlántica.

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De Nueva Orleans al puerto de Barcelona

El término hunde sus raíces en el vocablo francés maquereau, que desde la Edad Media designaba al alcahuete o chulo de prostíbulo. A mediados del siglo XIX, en el puerto y el Barrio Francés de Nueva Orleans el tráfico de prostitución y el hampa portuaria asociaron el galicismo a la figura del rufián que vivía de las mujeres.

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Desde allí, a través del comercio marítimo y las rutas de marineros entre el golfo de México y los puertos mediterráneos como Marsella y Barcelona, la voz maquereau entró al catalán urbano adaptada como macarró (chulo de prostitutas). Con el trasvase de la jerga de los bajos fondos hacia el castellano castizo de principios del siglo XX mutó definitivamente en macarra.

Con el paso de las décadas, el diccionario amplió su definición original de proxeneta o alcahuete para abarcar al individuo agresivo, fanfarrón, de modales vulgares o indumentaria estrambótica que buscaba imponerse por la intimidación o la chulería.

El macarra nació en el extrarradio

No hay un momento concreto que marque la aparición de 'el macarra español'. Fue más bien el resultado de una transformación demográfica y urbana gigantesca. Entre 1950 y 1975 España vivió el gran éxodo rural impulsado por el Plan de Estabilización del régimen de Franco. El Instituto Geográfico Nacional sitúa en esas décadas el momento de máxima intensidad del fenómeno, con millones de personas trasladándose desde los pueblos a las ciudades en busca de trabajo.

El desarrollismo franquista aceleró la industrialización y concentró las oportunidades laborales en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza y otros grandes núcleos urbanos. El resultado fue una ciudad que crecía mucho más deprisa que sus infraestructuras. En los extrarradios aparecieron barrios levantados a toda velocidad para alojar a esa población recién llegada, junto a bolsas de chabolismo y asentamientos precarios.

La vivienda social, las unidades vecinales de absorción y los grandes bloques de pisos dieron forma a otra España, la de las colmenas, los descampados, los polígonos, las vías del tren y las carreteras que separaban el barrio del centro. En ese paisaje creció una generación distinta.

Sus padres habían llegado del pueblo, pero ellos ya eran urbanos. Habían nacido en esas colmenas, jugaban en la calle, conocían perfectamente los límites del barrio y aprendían desde pequeños qué territorio pertenecía a quién. La calle era escuela, patio, campo de fútbol, lugar de ligue, mercado informal y escenario de conflictos.

El macarra de esta primera etapa no era todavía un delincuente profesional. Era una figura mucho más amplia. Podía ser un pequeño ladronzuelo, un bravucón, un pandillero, un chico conflictivo o simplemente alguien que construía su prestigio mediante la capacidad de imponerse físicamente. El elemento fundamental era el respeto. Que los demás supieran que contigo no convenía meterse.

Iñaki Domínguez, antropólogo cultural que ha dedicado buena parte de su obra a estudiar el macarrismo español, resume esa lógica en una entrevista concedida a Onda Cero en 2021: "El macarra aspira a ser respetado sembrando el terror".

La estética funcionaba como una declaración pública. Antes de hablar ya estabas diciendo quién eras. Pantalones de campana, pelo largo, patillas, cazadoras, botas, camisetas ajustadas, navaja de mariposa en el bolsillo. Después llegarían otras prendas y otros códigos. Pero lo importante no era tanto la pieza concreta como la manera de llevarla. El cuerpo debía transmitir seguridad. El macarra se conducía con chulería y vacile. El caminar tenía que ser reconocible. La mirada no debía bajar. Y tenía una predisposición casi teatral al enfrentamiento físico.

También apareció un argot propio, lleno de palabras deformadas, abreviaciones, expresiones procedentes de la delincuencia, la cárcel, el caló y el cheli madrileño. Expresiones como dar el palo (atracar), el buga (el coche), la chiza (la cárcel), los maderos (la policía) o estar al loro (estar atento) servían para reforzar la pertenencia y, al mismo tiempo, para levantar una frontera con quienes estaban fuera.

Los quinquis convierten al macarra en mito

A finales de los 70, la figura del delincuente juvenil del extrarradio adquirió una dimensión nueva. Con la llegada de la Transición democrática y el crack del petróleo de 1973, el paro juvenil se disparó en las periferias. La vulnerabilidad social y el desencanto alimentaron el fenómeno quinqui, una oleada de delincuencia juvenil a pequeña escala que la prensa y el cine de Eloy de la Iglesia ('Navajeros', 'Colegas', 'El Pico'), José Antonio de la Loma ('Perros callejeros') o Carlos Saura ('Deprisa, deprisa') elevaron a mito trágico.

Nombres como 'El Jaro' (José Joaquín Sánchez Frutos), 'El Pirri' (José Luis Fernández Eguía) y, por supuesto, el mencionado 'Vaquilla' se convirtieron en los rostros públicos de una generación abatida por la marginación y, de forma devastadora, por la epidemia de la heroína. El quinqui pasó a representar al joven del extrarradio que vive deprisa, roba para sobrevivir, conduce coches robados, desafía a la policía, se droga, se enfrenta a otros barrios y parece condenado a una carrera a toda velocidad hacia el desastre.

La rumba flamenca y sus derivaciones callejeras acompañaron las peripecias de estos macarras ibéricos. Las canciones de Los Chichos, Los Calis o Los Chorbos ofrecían una identidad que no necesitaba pasar por las instituciones culturales tradicionales. Se escuchaba en los bares, en las casas, en los coches y en las calles. Era música de barrio y, cada vez más, música sobre el barrio.

Sin embargo, el macarrismo no fue patrimonio exclusivo de la clase obrera. Por ejemplo, en las zonas pudientes de Madrid germinó en los años 80 la Panda del Moco, un grupo de "macarras pijos" o de familias adineradas que estudiaban en colegios privados pero que, atraídos por el peligro, la violencia y la ostentación, adoptaron formas de extorsión, peleas de banda y hábitos delictivos imitando los códigos de la calle.

Makinavaja, el último macarra

Makinavaja, el personaje creado por Ivà, apareció en 'El Jueves' en 1986. Era un delincuente de barrio, pero ya no pertenecía exactamente al mismo mundo que 'El Jaro' o 'El Vaquilla'. El macarra había entrado en la fase de la representación consciente de sí mismo.

Makinavaja era delincuente, pero también filósofo de taberna. Chorizo, pero con conciencia social. Violento, aunque atravesado por el humor. Deslenguado, pero capaz de revelar las contradicciones de la sociedad que lo había producido.

El personaje funcionó como una caricatura y como una última crónica. En sus historietas aparecía una Barcelona de bajos fondos poblada por pequeños delincuentes, policías, prostitutas, bares, perdedores y supervivientes. La delincuencia quedaba sometida a la sátira y, al mismo tiempo, a cierta comprensión social.

Makinavaja puede contemplarse así como la última gran mutación del macarra tradicional antes de su disolución en las distintas tribus urbanas. A mediados y finales de los 80 la vieja pandilla territorial comenzó a perder fuerza en favor de una forma distinta de pertenencia. Heavies, punks, rockers, mods, skins, bakalaeros y otras identidades juveniles introdujeron códigos que ya no dependían exclusivamente del barrio. La identidad podía proceder de la música, la ropa, los gustos y los referentes culturales. El territorio dejó de ser suficiente.

Ya no hacía falta vivir en un barrio marginal para vestir como alguien de barrio. Tampoco hacía falta delinquir para adoptar códigos asociados históricamente a la delincuencia. El macarrismo se convertía así en repertorio, en estilo, lo que explica por qué hoy la palabra macarra puede utilizarse para describir un coche, unas gafas, una forma de hablar, una combinación de ropa, una actitud o incluso una decoración.

El macarrismo cambió de traje, de música y de territorio. Pasó por la rumba, el rock, el punk, el bakalao, el rap y después por infinitas combinaciones de géneros. Algunas de sus formas fueron absorbidas por la moda y otras por la cultura popular. Ahí están C. Tangana o la Rosalía de 'El mal querer' para confirmarlo.

La palabra ha viajado mucho más lejos que la realidad social que la produjo, pero en el fondo conserva aquella voluntad primigenia de hacerse visible. El macarra no pretende pasar desapercibido. Necesita dar la nota. El cuerpo, la ropa, el lenguaje y la actitud funcionan como una advertencia: "Hey, aquí estoy yo". Por eso, hoy lo seguimos reconociendo al instante.