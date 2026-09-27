Tras comer alimentos ácidos el PH de los dientes se reduce, reblandeciendo el esmalte

La duración, el enjuague o el cepillo: cosas que no haces bien desde hace años al lavarte los dientes

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Hay gestos cotidianos que la cultura popular ha convertido en sinónimos de una higiene ejemplar, pero que en realidad la odontología ha desmontado. Cepillarse los dientes inmediatamente después de comer es uno de ellos. Durante generaciones se enseñó como una regla incontestable que había que cepillarse los dientes después de cada comida, con el convencimiento de que la limpieza intempestiva prevenía la placa, las caries y el mal aliento residual.

La bioquímica del esmalte, sin embargo, cuenta una historia sensiblemente diferente. Cuando los alimentos o bebidas ingeridos son ácidos, el cepillado inmediato no protege, sino que acelera un desgaste que el propio organismo estaba tratando de reparar.

La química de la boca después de comer

La estructura del esmalte dental es fundamentalmente mineral. Sus cristales de hidroxiapatita, el fosfato cálcico que le confiere su dureza casi pétrea, se disuelven cuando el entorno bucal desciende por debajo del umbral de pH 5,5, el llamado pH crítico. Cualquier solución con un pH inferior a ese umbral puede desencadenar erosión si el ataque es duradero o repetido.

Basta un vaso de zumo de naranja, una copa de vino blanco, un cuenco de gazpacho, una vinagreta o incluso una bebida carbonatada para que el pH bucal descienda por debajo de esa línea. Durante los minutos siguientes, la superficie del esmalte se reblandece ya que los cristales de hidroxiapatita pierden estabilidad, y la microestructura mineral se vuelve momentáneamente más vulnerable a la fricción. La saliva, sobresaturada de calcio y fosfato, se pone entonces a trabajar como un tampón bioquímico natural, reponiendo iones y devolviendo el pH a la franja neutra en la que el diente vuelve a estar protegido. Ese proceso, que se llama remineralización, tarda del orden de veinte a treinta minutos en completar su ciclo.

El error de cepillar un esmalte reblandecido

Cepillar los dientes durante ese reblandecimiento equivale a lijar una superficie recién ablandada. Antonio Longo, especialista del equipo de innovación clínica y calidad asistencial de Sanitas Dental, lo formula con precisión al afirmar que "El esmalte es la capa más externa del diente y actúa como barrera protectora. Después de tomar productos ácidos, esa superficie queda temporalmente más susceptible a la erosión y la abrasión. Si el cepillado se realiza con fuerza justo en ese momento, el desgaste progresivo es mayor, lo cual aumenta la sensibilidad."

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Esta combinación es peor que la suma de sus partes. El daño resultante es progresivo, indoloro y, sobre todo, irreversible, dado que el esmalte no se regenera. Una vez perdido, se pierde para siempre.

Un problema mayúsculo

Que este problema no debe tomarse a la ligera queda claro con solo echar un vistazo a las cifras, hasta el punto de que la sensibilidad dental, la manifestación clínica típica de un esmalte erosionado, afecta ya al 37,5% de la población. En una sociedad que consume café varias veces al día, refrescos con ácido cítrico y fosfórico, zumos exprimidos por la mañana y vinos con las comidas, la carga ácida diaria acumulada supera con creces la capacidad de reparación salival. En el tramo etario posterior a los cincuenta, cuando la producción de saliva ya empieza a disminuir y las encías tienden a retraerse, el equilibrio se torna especialmente delicado.

De ahí la recomendación que la odontología viene consolidando en los últimos años: esperar alrededor de treinta minutos antes de cepillarse tras el consumo de alimentos o bebidas de elevada acidez. Dentro de ese intervalo de tiempo, el enjuague con agua es la conducta preventiva más eficaz, permitiendo arrastrar los restos, no someter al esmalte a fricción y ayudando a acelerar la neutralización sin dañar la barrera mineral en su fase más frágil.

Ysi se ha ingerido un ácido de forma aislada entre horas, como por ejemplo tomando una copa de vino a media tarde o un zumo de pomelo entre comidas, el riesgo es mayor que si el mismo alimento se consume dentro de una comida completa, porque la masticación de otros elementos estimula la producción de saliva y compensa parcialmente el descenso del pH.

Por tanto, lo que debe quedarnos claro es que cepillar demasiado pronto puede erosionar tanto como no cepillar en absoluto. La higiene dental no debe basarse solo en la frecuencia, sino también en tener en cuenta el momento. Y ese momento correcto empieza treinta minutos después de terminar de comer.