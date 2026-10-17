Logo de UppersUppers
Estilo de vida
Cultura

La viñeta de Javirroyo: "Cuando una librería cierra"

Cuando una librería cierra
"Cuando una librería cierra". Uppers
Compartir

Pérgamo, la librería más antigua de Madrid, ha sido la última. Pero está pasando en Barcelona, San Sebastián, Sevilla y muchas otras ciudades de toda España. Cuando una de ellas tiene que cerrar por presión inmobiliaria, el barrio es menos barrio y la ciudad menos nosotros. Por unas ciudades y barrios vivos.

Temas