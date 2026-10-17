Cultura
La viñeta de Javirroyo: "Cuando una librería cierra"
Cuando una librería tiene que cerrar por presión inmobiliaria, el barrio es menos barrio y la ciudad menos nosotros
Como cada sábado, Javirroyo nos trae su viñeta disfrutona y exclusiva para Uppers
Pérgamo, la librería más antigua de Madrid, ha sido la última. Pero está pasando en Barcelona, San Sebastián, Sevilla y muchas otras ciudades de toda España. Cuando una de ellas tiene que cerrar por presión inmobiliaria, el barrio es menos barrio y la ciudad menos nosotros. Por unas ciudades y barrios vivos.