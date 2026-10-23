Se convierte en abuelo por primera vez a los 92 años y bate un récord Guinness

Redacción Uppers 23 OCT 2026 - 13:35h.

Normand Tousignant supera la anterior plusmarca de abuelo primerizo por aproximadamente seis meses

Ser abuelo ya no significa lo mismo que hace 30 años: el cambio de papel que describen los sociólogos

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Hay momentos que se hacen de rogar y llegan cuando uno menos los espera, pero cuando lo hacen consiguen dar un nuevo significado a toda una etapa de la vida. Para Normand Tousignant, ese momento llegó el 22 de septiembre de 2022, cuando sostuvo por primera vez en sus brazos a Madison, su única nieta. Tenía 92 años y 24 días y acababa de convertirse en abuelo por primera vez.

Aquella inmensa alegría familiar se ha transformado ahora en un reconocimiento internacional al concederle Guinness World Records el título de abuelo primerizo de mayor edad de la historia, superando al que ostentaba el título hasta ese momento por seis meses. Tousignant, nacido el 29 de agosto de 1930, recibió el certificado durante la celebración de su 96 cumpleaños, el pasado mes de agosto.

Según su hija Kerry, su nueva faceta de abuelo ha revitalizado la vida de Normand y ha dado un nuevo impulso a los años que comparte con su familia. De hecho, tanto él como su esposa, Mary Louise, se trasladaron desde Virginia a la zona de Charlotte, en Carolina del Norte, para vivir más cerca de sus seres queridos y disfrutar de las visitas de Madison.

De una familia numerosa a una nueva generación

Normand Tousignant nació en Gardner, Massachusetts, y fue uno de los 17 hijos de una familia de origen francocanadiense. Su vida profesional transcurrió en buena medida como psicólogo clínico, mientras que entre sus aficiones figuran la lectura, la religión, los rompecabezas, los conciertos y las visitas a museos.

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Su esposa, Mary Louise, también ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional al mundo de las palabras. Trabajó durante toda su vida en 'The Washington Post', donde ejerció como periodista y editora.

La pareja se comprometió el día de San Valentín de 1985 y cinco años después nació Kerry. Normand tenía 60 años y Mary Louise, 40. Cuando la hija comenzó la etapa escolar, él ya estaba jubilado y asumió un papel muy activo en su crianza. Participaba como voluntario en las actividades escolares y acompañaba a los niños en excursiones.

Una noticia de San Valentín que cambió sus vidas

El anuncio del embarazo de Kerry y su marido, Jeffrey, llegó también un día de San Valentín, en 2022. La pareja preparó un libro de fotografías de Cooper, su perro, al que durante años habían tratado como si fuera un hijo.

Normand y Mary Louise fueron pasando las páginas sin sospechar lo que les esperaba al final. La última imagen mostraba un pequeño body de bebé con un mensaje que anunciaba la llegada, en septiembre, del mejor amigo de Cooper. La reacción de Normand fue de emoción, sorpresa y orgullo, según contó su hija a Guinness World Records. Para él, la posibilidad de convertirse en abuelo había sido un deseo largamente acariciado.

El reconocimiento del Guinness World Records no formaba parte de los planes iniciales de la familia. La idea surgió cuando una prima de Kerry compartió con ella un artículo de prensa sobre el anterior titular de la marca. Hasta entonces, los Tousignant habían disfrutado de la llegada de Madison sin pensar demasiado en las estadísticas. Sin embargo, la posibilidad de haber batido un récord mundial les pareció una oportunidad demasiado interesante para dejarla pasar.

El anterior poseedor del título era el australiano Charles Smith, que se convirtió en abuelo por primera vez a los 91 años y 209 días, cuando nació su nieta en agosto de 2025. Normand había conocido a Madison con 92 años y 24 días, superando aquella marca por aproximadamente seis meses.