Aunque hoy la IA ha popularizado los contenidos que comparan el estado de actores y famosos con el paso de los años, no es una tendencia que haya 'nacido ayer'

Actores nacionales e internacionales que no parece que tienen la edad que tienen

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Se ha hecho habitual en redes sociales eso de enfrentar en una misma imagen a actores y cantantes con su versión de hace décadas, sobre todo gracias al empujón tecnológico de la IA. Sin embargo, el cine y la televisión llevan años contando esa misma historia sin trucos: la de un tiempo que no se detiene ni para las estrellas

El mecanismo es sencillo y casi siempre funciona. A un lado, el rostro terso de un actor en la película que lo hizo famoso. Al otro, el mismo rostro hoy, con arrugas, canas o una mirada distinta. Cuentas de Instagram como iconsxicons_ai construyen su atractivo sobre ese contraste, aplicado a actores, cantantes y repartos completos de películas. Solo hay que pasar por su perfil para comprobar cómo han sentado los años al elenco de La Historia Interminable, Regreso al Futuro, Los Goonies y muchos más, sin olvidarse también de estrellas de la música a lo largo de los años.

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El abrazo imposible

Esa fascinación ha encontrado en la inteligencia artificial un aliado tan eficaz como engañoso. Desde hace ya un tiempo viene siendo habitual que se viralicen imágenes del estilo, por ejemplo, con apariencia de fotos Polaroid en las que los usuarios aparecen abrazados a famosos, a personajes célebres o incluso a familiares. Se crean con IAs como Nano Banana, y son capaces de fusionar varias fotografías en una nueva.

Esas imágenes pueden fabricar un recuerdo ficticio, como si las dos personas hubieran compartido de verdad ese momento. La técnica, eso sí, tiene sus límites, ya que en ocasiones los cuerpos se funden de forma poco creíble en la unión entre ambas figuras. Pero el impulso que alimenta este tipo de acciones no es nuevo, y gira en torno a la sencilla idea de ver juntos, en un solo encuadre, lo que fuimos y lo que somos.

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Doce años sin maquillaje

Antes de que existieran esos atajos, el cineasta estadounidense Richard Linklater decidió hacer lo contrario: esperar. Boyhood, estrenada en 2014, siguió a un niño de Texas, Mason (Ellar Coltrane), desde primero de primaria hasta su primer día de universidad. Se rodó durante 12 años con el mismo reparto, sin maquillaje que simulase la edad ni rejuvenecimiento digital. El tiempo hacía todo el trabajo. Coltrane tenía 6 años cuando empezó y 19 cuando la película llegó a los cines. "No hay ninguna forma de entender lo largos que son 12 años", reconoció entonces el actor. "Cuando has vivido la mitad de eso, es un concepto muy abstracto."

Doce años después del estreno, Linklater volvió a verla junto a Ethan Hawke y Patricia Arquette, que interpretaban a los padres. Ninguno de los tres la había visto desde 2014. El director describió la experiencia como la más singular de su vida viendo algo que había hecho, y llegó a una conclusión sobre su propia mirada: "Habría pensado que mis opiniones a esta edad serían bastante fijas. Pues no. Fluctúan. El tiempo nunca deja de trabajar en nosotros".

La foto con un hueco

Los reencuentros de repartos tienen algo de esas imágenes de antes y después, con una diferencia que ninguna aplicación puede corregir: a veces falta alguien. En agosto de 2018, cuarenta años después del estreno de Grease, Olivia Newton-John y John Travolta volvieron a posar juntos, y a improvisar unos pasos de baile, en una proyección organizada por la Academia de Hollywood en Beverly Hills. Ella tenía 69 años y él 64. Les acompañaban Didi Conn, la Frenchy de la película, Barry Pearl, que dio vida a Doody, y el director Randal Kleiser. "Que homenajeen nuestra película y que haya significado tanto en la historia del cine no se parece a nada", dijo Travolta.

Al año siguiente se atrevieron con algo más. Para una sesión de cine con canciones en West Palm Beach (Florida), ella se puso la falda y la rebeca amarillas de Sandy y él la cazadora de cuero de Danny. "Primera vez con el vestuario desde que hicimos la película", escribió Newton-John en Instagram.

La actriz murió en agosto de 2022, a los 73 años, después de más de tres décadas enfrentándose a un cáncer de mama. Travolta la despidió con un mensaje firmado como su personaje: "Tuyo, desde el primer momento en que te vi y para siempre. Tu Danny, tu John". En junio de 2025, con 71 años, sorprendió al público del Hollywood Bowl apareciendo vestido de Danny Zuko en otra proyección de Grease. En el escenario estaban Conn, Pearl, Kelly Ward, Michael Tucci y Kleiser. Sandy ya no.

El verano que no termina

En España, pocas series ejemplifican mejor ese juego de espejos que Verano azul. En octubre de 2011, para celebrar los treinta años de su primera emisión, Nerja reunió a todos sus actores principales: María Garralón (Julia), Pilar Torres (Bea), Cristina Torres (Desi), Juan José Artero (Javi), José Luis Fernández (Pancho), Gerardo Garrido (Quique), Miguel Ángel Valero (Piraña) y Miguel Joven (Tito). Recorrieron el pueblo en una carroza, escoltados por decenas de ciclistas, y posaron junto a La Dorada, el barco de Chanquete, y a una fotografía de Antonio Ferrandis, que lo interpretó.

"Al que echamos muchísimo de menos", dijo María Garralón de Ferrandis, porque a raíz de la serie "se creó un lazo de unión que todavía no se ha ido". José Luis Fernández resumió lo que unía a aquellos niños convertidos en adultos: "Después de 30 años, nos seguimos viendo y nos queremos como hermanos".

Esa es quizá la razón por la que este tipo de imágenes retrospectivas enganchan tanto. Linklater lo explicó a propósito de su película, afirmando que quien la vio a los 18 años vivirá una experiencia muy distinta al volver a verla a los 30. Con las fotos de antes y después ocurre lo mismo, y cambian las caras de la pantalla, pero también la mirada de quien las contempla.