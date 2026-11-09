Alopecia femenina: qué tipos hay y cómo reconocerlos en otoño

Reconocer cada tipo de alopecia, desde la androgenética a la frontal fibrosante, permite consultar a tiempo y no perder meses de tratamiento

Gorros, tintes o pelo graso: mitos y verdades de lo que influye para mal en la alopecia femenina

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Es habitual, durante las primeras semanas del otoño, encontrar más pelos en el cepillo, en la almohada o en el desagüe de la ducha. Se trata, en la mayoría de los casos, de un fenómeno estacional y pasajero. Pero detrás de una caída que parece la de todos los otoños puede esconderse un problema distinto, y en el caso de las mujeres eso tiene un coste. La pérdida de pelo se asocia todavía a los hombres, y quizás por eso muchas mujeres la viven en silencio o tardan en consultar con un especialista. Distinguir lo normal de lo que no lo es resulta decisivo en estos casos.

Lo primero que debemos saber es que el cabello no crece de forma continua. Cada folículo alterna una fase de crecimiento con otra de reposo, la fase telógena, al final de la cual el pelo se desprende. En condiciones normales, esa fase abarca “entre un 6% y un 8% de los cabellos”, explica el dermatólogo Javier Pedraz, director médico de Insparya Madrid. Un estudio de la Universidad de Zúrich con 823 mujeres sanas, publicado en Dermatology en 2009, comprobó que la proporción de pelos en esa fase alcanza su máximo en verano y la mínima a finales del invierno. Como el pelo tarda unas semanas en caer desde que entra en reposo, la caída se nota después, al acabar el verano.

Pedraz añade otra explicación. “Una caída de pelo intensa en agosto o septiembre suele reflejar un factor estresante ocurrido entre mayo y julio”, señala. Para la dermatóloga Nuria Martí, del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, se trata en general de “un fenómeno temporal y reversible”. Ambos coinciden en las señales que obligan a ir al especialista: una caída intensa que se prolonga más de dos o tres meses, la raya cada vez más ancha o la aparición de zonas despobladas.

Cuando la raya se ensancha

La androgenética es la forma más frecuente de alopecia en las mujeres. Según la Academia Española de Dermatología y Venereología, afecta a alrededor del 35 % de las mujeres en edad fértil, y tras la menopausia la proporción ronda el 50 %. A diferencia de los hombres, rara vez lleva a la calvicie. El pelo se vuelve más fino y escaso en la parte superior de la cabeza y la raya se ensancha, mientras la línea frontal suele mantenerse. Desde Área Capilar, unidad de tricología de la Clínica Ibiza de Madrid, recuerdan que en algunos casos se asocia a un exceso de hormonas masculinas, como ocurre en el síndrome de ovario poliquístico, y por eso conviene hacer un estudio hormonal.

En otoño, el riesgo es confundirla con la caída estacional. Pedraz advierte que una caída que dura más de seis meses ya se considera “efluvio telógeno crónico” y puede ocultar una alopecia androgenética que estaba debajo.

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A mechones, pero sin calvas

La caída estacional es una forma leve de este cuadro, pero hay versiones más intensas con causas concretas. El pelo sale a mechones en la ducha o en el cepillo, aunque no llegan a formarse zonas despobladas. Suele aparecer dos o tres meses después de un desencadenante: una fiebre alta, una operación, una dieta muy restrictiva, una etapa de estrés intenso, la falta de hierro o un trastorno de tiroides. Lo habitual es que remita por sí solo cuando se corrige la causa. Si se prolonga más de seis meses, hay que estudiarlo.

Una variante muy conocida es la caída posparto, provocada por el descenso brusco de los estrógenos tras dar a luz. Aparece entre el segundo y el sexto mes después del parto y suele resolverse en seis a doce meses.

Con placas redondas de piel lisa

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca los folículos y aparecen, a menudo de forma repentina, placas redondeadas u ovaladas sin pelo y con la piel lisa. Hasta un 1,7 % de la población sufrirá un episodio a lo largo de su vida. En sus formas más extensas afecta también a cejas y pestañas. Como el folículo no se destruye, el pelo puede volver a crecer, aunque su evolución es imprevisible.

La frontal fibrosante: la que no admite espera

Es la que más preocupa a los dermatólogos, porque es cicatricial: el folículo se destruye y el pelo perdido no vuelve a salir. Afecta casi solo a mujeres, sobre todo después de la menopausia, y su diagnóstico crece. El tricólogo Sergio Vañó, de la Academia Española de Dermatología, la ha descrito como “el tipo de alopecia que más ha aumentado en incidencia” en los últimos años, con más casos en España y en la cuenca mediterránea. Sus señales son características: la línea de nacimiento del pelo retrocede como una banda, en lo que Vañó llama “la zona de la diadema”, y en la mayoría de los casos también se pierden las cejas. Su causa no se conoce bien, por lo que detectarla pronto es la única forma de frenar su avance.

Peinados que tiran y tratamientos agresivos

Hay otras dos formas con causa evidente. La alopecia por tracción la provocan coletas y moños muy tirantes, trenzas o extensiones, y se nota sobre todo en las sienes y el contorno de la frente. Si se cambia de peinado a tiempo, es reversible, pero si se mantiene durante años, puede volverse permanente.

El efluvio anágeno, por último, es la caída rápida e intensa que provocan algunos tratamientos, sobre todo la quimioterapia. Empieza a las pocas semanas de iniciarlo y, en la mayoría de los casos, el pelo vuelve a crecer al terminar, a veces con otra textura o incluso otro color.