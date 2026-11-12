¿De dónde viene la obsesión de Jensen Huang por las chupas de cuero?

El CEO de Nvidia ha convertido en su uniforme personal unas prendas que pueden costar hasta 10.000 dólares

Trucos para mantener como el primer día y quitar el mal olor de tu chupa favorita: “Parece otra”

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Son tiempos complicados para Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, tras conocerse una segunda aventura extramatrimonial con una directiva de la empresa. El futuro del hombre que dirige una de las compañías más poderosas del planeta está en el aire, pero lo que nadie puede cuestionar es que durante más de dos décadas ha conseguido algo que no está al alcance de muchos directivos de Silicon Valley. Que millones de personas sean capaces de reconocerlo al instante solo con verle enfundado en su característica chaqueta negra de cuero.

No importa si presenta el último avance en inteligencia artificial, participa en una conferencia tecnológica, se reúne con otros líderes empresariales o aparece ante las cámaras en una visita oficial. La chaqueta casi siempre está ahí. Y no es precisamente una prenda elegida por casualidad ni una solución improvisada de última hora.

Lo curioso es que, al contrario de lo que podría sugerir esa estética de motorista, su historia no responde tanto a un deseo de proyectar rebeldía, juventud o una masculinidad desafiante. La explicación que ha ofrecido el propio Huang es bastante más doméstica. Su mujer y su hija han tenido mucho que ver en la construcción de su vestuario. Y detrás de esa elección hay también una razón muy práctica.

Es Lori Huang, a quien conoció cuando ambos estudiaban en la Universidad Estatal de Oregón, la principal responsable de seleccionar muchas de las prendas que forman parte de su armario. Aunque su hija Madison también ha intervenido en algunas decisiones de estilo. "Estoy encantado de que mi mujer y mi hija me vistan", reconocía en una entrevista con HP en 2024.

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Al parecer, su mujer descubrió que determinados tejidos le producen picores e irritaciones. Problemas que no aparecen con la chaqueta de cuero. Por eso esta prenda, combinada con camisetas negras y pantalones oscuros, terminó imponiéndose como una solución sencilla y reconocible.

En una entrevista con CBS News, Huang reveló que posee entre 30 y 40 chaquetas de cuero, muchas de ellas compradas por Lori. No lleva siempre la misma. Tiene una colección de prendas que responden a una misma fórmula estética, aunque no es un vestuario precisamente económico.

Sus chaquetas pertenecen al segmento alto del mercado de la moda masculina y entre las firmas que se le han asociado figuran Tom Ford, Dunhill y Dolce & Gabbana. La primera parece ser su favorita, al menos por la frecuencia con la que se le ha fotografiado con sus diseños de inspiración motera, con cremalleras metálicas y cortes ajustados. Se estima que estos modelos oscilan entre los 5.000 y los 10.000 dólares.

En julio de este año una de sus chaquetas negras de Tom Ford, utilizada en actos públicos y localizada fotográficamente en una aparición de octubre de 2023 en Taiwán, salió a subasta en Sotheby's. La estimación inicial estaba entre 40.000 y 60.000 dólares. Terminó vendiéndose por 960.000 dólares.

La estética de la rebeldía

La cazadora de cuero tiene una larga historia cultural. Desde los motoristas y los aviadores hasta el cine de los años 50, con Marlon Brando y James Dean, ha funcionado como símbolo de independencia, inconformismo y cierta actitud desafiante. En el caso de Huang, esa herencia está presente, aunque con matices. Sus chaquetas suelen tener una construcción más refinada, acabados de lujo y una silueta bastante más pulida que la de una cazadora motera tradicional.

El contraste con el uniforme clásico del ejecutivo tecnológico es evidente. Vanessa Friedman, crítica de moda de The New York Times, concluía en 2023 que la cazadora de Huang funcionaba como una alternativa a la estética minimalista de otros magnates. En cierto modo, lo convertía en una figura diferente dentro de un sector acostumbrado a vestir de manera bastante uniforme.

Además, Huang ha conseguido que su uniforme personal funcione como un logotipo humano. Basta con ver una fotografía suya para asociarla con Nvidia, incluso cuando no aparece el nombre de la compañía. Es una forma de coherencia de marca extraordinariamente eficaz. La misma persona, la misma silueta, la misma gama cromática y una imagen que se repite, se reconoce al instante y permanece en la memoria.

Fatiga de decisión

Otra explicación psicológica más práctica está relacionada con la fatiga de decisión, es decir, el desgaste mental que produce tener que tomar numerosas decisiones a lo largo del día. Aunque elegir una camisa o una chaqueta parezca una cuestión menor, eliminar decisiones rutinarias puede ayudar a reservar atención para asuntos que requieren mayor concentración.

Huang ha llevado esta idea hasta sus últimas consecuencias. Si todas sus chaquetas responden a una misma estética, si las camisetas son negras y los pantalones siguen una línea parecida, las combinaciones posibles dejan de ser un problema. Es una decisión menos que tomar cada mañana.

Cuando vestirse se convierte en un uniforme

Huang no ha inventado la fórmula. En Silicon Valley existe una larga tradición de empresarios que han convertido la repetición de determinadas prendas en una seña de identidad. Algunos lo hicieron para simplificar su vida cotidiana; otros terminaron descubriendo que su vestuario era también una herramienta de posicionamiento personal.

Steve Jobs, el fundador de Apple, hizo de su jersey negro de cuello alto de Issey Miyake, sus vaqueros Levi's 501 y sus zapatillas New Balance una de las imágenes más icónicas de la historia empresarial. Y Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, hizo de las camisetas grises su uniforme. Ambos se justificaron en que así reducían el número de decisiones cotidianas y podían dedicar su energía a construir mejores productos y servir a la comunidad.

El responsable de OpenAI, Sam Altman, representa otra variante de esta tendencia, con su combinación de camisetas lisas, sudaderas, vaqueros oscuros y zapatillas; mientras que Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, representa una versión mucho más moderada del uniforme tecnológico, apostando por americanas oscuras, chaquetas ligeras, camisas abiertas o camisetas de cuello redondo y pantalones discretos.