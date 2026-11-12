Laurie Anderson y las tres reglas que inventó junto a su amor durante 21 años, Lou Reed, para vivir bien

Los dos artistas definieron juntos tres máximas para orientarse cuando la vida se complicaba

El empeño de Laurie Anderson en 'revivir' a Lou Reed con IA

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Laurie Anderson y Lou Reed se conocieron en 1992, durante un festival musical en Múnich. Ya no se separarían hasta la muerte de él en 2013, a los 71 años. Y aunque su relación no fue un cuento de hadas, la vivieron intensamente durante más de dos décadas. Tiempo suficiente como para definir juntos tres máximas para orientarse cuando la vida se complicaba, las cosas sucedían demasiado deprisa y no había tiempo para detenerse a pensar.

Anderson recuperó esas tres reglas por primera vez en abril de 2015, cuando pronunció un discurso en homenaje a su marido con motivo de su ingreso póstumo en el Rock and Roll Hall of Fame. Quería abreviar una ceremonia que se le estaba haciendo demasiado larga y terminó compartiendo algo mucho más valioso que un discurso convencional.

No tenerle miedo a nadie

Imaginar una vida sin miedo a nadie es una propuesta tan liberadora como exigente. Se trata de no permitir que otras personas decidan por nosotros, condicionen nuestras elecciones o nos hagan renunciar a aquello en lo que creemos. La trayectoria del ex Velvet Underground estuvo marcada por una independencia feroz, una personalidad provocadora y una resistencia constante a someterse a las convenciones de la industria musical. Y Anderson construyó una carrera artística igualmente libre, explorando territorios que mezclaban música experimental, tecnología, performance y narración.

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Conseguir un buen detector de mentiras (y aprender a usarlo)

La segunda regla tiene un punto de humor muy neoyorquino. Se refiere a afinar olfato para identificar estupideces o discursos engañosos, pero sobre todo a desarrollar un criterio, aprender a distinguir lo auténtico de lo impostado y no dejarse deslumbrar por las apariencias. En un mundo lleno de opiniones, promesas, egos y persona empeñadas en aparentar lo que no son, tener ese detector bien perfeccionado resulta especialmente útil.

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Ser muy, muy tierno

La tercera regla equilibra las dos anteriores recordando la importancia de actuar con compasión, delicadeza y empatía hacia los demás. También puede que sea la norma más inesperada, especialmente si pensamos en la imagen pública del autor de 'Transformer'. El músico de voz grave, letras descarnadas y actitud desafiante tenía también una faceta sensible que no siempre resultaba evidente, pero que Laurie conocía bien.

21 años de complicidad

Cuando ambos se conocieron ambos tenían trayectorias consolidadas, personalidades fuertes y una manera muy particular de entender la creación. La relación comenzó con una amistad que fue creciendo hasta convertirse en una historia sentimental.

En un texto publicado después de la muerte de Reed, Anderson recordó cómo empezaron a compartir música, viajes, conversaciones y proyectos. Se hicieron mejores amigos y, con el tiempo, compañeros inseparables. También compartieron aficiones tan poco previsibles como la observación de mariposas, la meditación y el kayak. Les gustaba descubrir restaurantes, acudir a conciertos, visitar exposiciones y pasar tiempo con sus amigos en Nueva York.

Se casaron el 12 de abril de 2008, en una ceremonia privada celebrada en Colorado. Para entonces llevaban muchos años compartiendo su vida. No necesitaban formalizar su relación para demostrar su compromiso, pero decidieron hacerlo cuando les pareció oportuno.

La enfermedad de Reed marcó especialmente sus últimos años. El músico padeció hepatitis C, recibió tratamientos con interferón y posteriormente desarrolló un cáncer de hígado, además de sufrir complicaciones relacionadas con la diabetes. Anderson estuvo a su lado durante ese proceso y lo acompañó hasta el final. Habían vivido una vida con creatividad, humor, desacuerdos, curiosidad y amor. Sin miedo, reconociendo las tonterías y conservando la ternura.