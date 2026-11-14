Lleva desde 1971 reuniendo discos y tuvo durante 26 años la tienda de vinilos más antigua de Córdoba

Los tres vinilos españoles más buscados: puedes ganar casi 4.000 euros

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Tenía unos ocho años y estaba con su padre en el campo cuando una radio le cambió la vida. “Con apenas ocho años yo estaba en un cortijo con mi padre y escuché la canción ‘La Yenca’ en la radio”, recuerda Bartolomé Jaén. Aquel baile de saltitos que media España aprendió en los sesenta fue para él algo más que una moda.

Más de medio siglo después, este vecino de Fernán Núñez, en la campiña cordobesa, guarda unos 200.000 vinilos y es probablemente el mayor coleccionista de discos de España aunque, como él mismo reconoce, la cifra exacta se le escapa. “Con exactitud lo desconozco” y puede equivocarse, admite, “en miles”, contaba a Córdoba Hoy.

Discos bajo la cama

Su pasión nació en una época en la que un disco era un lujo, y él se las arreglaba con ingenio. De joven formaba parte de una “junta”, un grupo “de unos 14 o 15 jóvenes de varias edades” que se reunían “para hacer serenatas y escuchar música” y ponían dinero en común para comprar discos. Lo que ganaba se suponía que “en teoría tenía que entregar todo el dinero que ganaba en casa”. Así que ahorraba a escondidas y escondía también sus compras: “Los discos, los tenía en la cómoda o debajo de la cama”.

El salto llegó en 1971. “Me lo compré con 15 años, en el 71, con los ahorros que me daban en la fábrica donde trabajaba”, cuenta sobre su primer comediscos. “El comediscos me costó 2.300 pesetas, di 800 de entrada y luego cada mes daba dinero”. Esa misma noche estrenó el aparato con “¿Con qué te lavas la cara?” y “Oye cómo va”, de Santana, a 90 pesetas cada uno. “A lo mejor estaba hasta las 3 o las 4 de la mañana escuchando música”, recuerda.

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En furgoneta desde Barcelona

Como tantos andaluces de su generación, Bartolomé también pasó una temporada en Barcelona, y fue allí donde su colección se disparó. “Fui comprando y llegué a acumular tantos que a mi regreso a Córdoba me vine con una furgoneta llena de discos”, explica. Ha lo largo de su vida ha vivido de muchos oficios: albañil, electricista, carpintero, ebanista, panadero. Sin embargo, su sustento principal ha sido los olivos, aunque él mismo se ríe de su olfato comercial: “Visto con el tiempo, y como yo vivía de los olivos, creo que el negocio de los discos no supe hacerlo muy bien”.

En 1994 abrió en la calle San Fernando de Córdoba Amigos del Disco. Durante 26 años fue la tienda de discos más antigua de la ciudad. La pandemia precipitó el cierre en mayo de 2020, pero su relación con los discos permaneció inalterada: “Yo los discos no los dejo, yo lo que dejo es la tienda”.

Nunca ha comprado novedades y tiene razones de peso para no hacerlo, ya que para él , “Con las novedades solo se pagan el gusto y las ganas”. Para él, “los discos son un testimonio de la historia”, y lo hace “por amor a la música española”, nunca “para lucrarme”.

Rarezas con historia

En las estanterías de su casa de Fernán Núñez, ordenadas por años, grupos y solistas, conviven el rock y el pop que más le gustan con Triana, Lola Flores o Manolo Escobar. Guarda a estos últimos “como documento, para en un futuro poder decir pues mira en esta época esto era lo que se escuchaba”. Solo colecciona ediciones españolas, y busca incluso las tiradas regionales, porque “a lo mejor Los Beatles sacaban una tirada de 5.000 ejemplares y la han distribuido por Cataluña”.

Entre sus tesoros más destacados figura la edición española de los discos de los Beatles, que no piensa vender, “más que nada por el trabajo que me ha costado tenerlos todos”. También tiene el Alejandro Magno de Alejandro Sanz, muy difícil de encontrar, y discos con erratas de impresión que los han revalorizado. Conserva una portada original que la censura no dejó circular, junto a la versión retocada que se vendió en España. Y, sobre todo, una pieza que destaca por encima de las demás: “Tengo unos pocos raros. Por ejemplo tengo un disco de platino de Héroes del Silencio”, que, según él, será también el más caro.

El museo que espera

El auge del vinilo que se vive en la actualidad no hace más que dar más valor a la colección de Bartolomé, aunque a este no le muevan las cifras del mercado, sino un proyecto muy concreto. Lleva años con la idea de abrir un museo del vinilo en Fernán Núñez, en un local amplio en el que pueda exponer también una cincuentena de tocadiscos de los años sesenta y setenta que tiene en su poder. No pretende dejar el proyecto en manos ajenas, sino que quiere montarlo él mismo: “Mi ilusión es hacerlo yo”. Recurrir a una institución pública sería, dice, “mi última baza”.

Mientras tanto, sigue yendo a las ferias donde se vendan discos y comprando ejemplares, “si es algo que me interese mucho”. La razón de fondo no ha cambiado desde los tiempos de la cómoda y la cama: “Y quería coleccionar, porque me gusta. Disfruto”.