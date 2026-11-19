Ocurre incluso en casos de jefes comprometidos y trabajadores y el mentor de empresarios Miquel Pino explica cómo reconocerlos.

El buen humor en el trabajo: los jefes que hacen reír a sus empleados aumentan la productividad y la motivación

Compartir







Muchos llegaron al despacho del fondo del pasillo por ser los mejores en lo suyo, ya fuera el caso de un comercial que más vendía, una técnica que resolvía lo que nadie entendía o el encargado que nunca faltaba. Pero un día les tocó dirigir a otros, y nadie les explicó que el oficio era distinto. Miquel Pino, economista y mentor de pequeños y medianos empresarios desde hace más de treinta años, lo resume diciendo: “Puedes ser un gran empresario y un mal líder sin darte cuenta. Ser extraordinario en tu trabajo no significa necesariamente que sepas escuchar, delegar, motivar o gestionar conflictos”.

El diagnóstico tiene respaldo empírico. Según Gallup, el jefe es la razón que explica el 70% de las diferencias de implicación entre equipos. Sin embargo, solo el 44% de los mandos del mundo ha recibido alguna vez formación para dirigir personas. A esto hay que añadir que las empresas eligen a la persona equivocada para un puesto de mando el 82% de las veces. En España, solo el 10% de los trabajadores se siente comprometido con su trabajo, en una Europa que, con un 12%, es la región con menos implicación del planeta.

Cuando tu equipo te consulta todo

Si ninguna decisión sale adelante sin tu visto bueno, quizá el problema no sea la falta de iniciativa ajena, sino tu exceso de control. Revisarlo todo y reescribir cada propuesta acaba transmitiendo una lección: es mejor preguntar que equivocarse. “Hay empresarios que, intentando hacerlo todo bien, consiguen que su equipo deje de pensar", advierte Pino. Delegar no debe consistir tan solo en repartir tareas, sino también permitir que cada uno desarrolle un criterio propio y asuma responsabilidades reales.

PUEDE INTERESARTE Aprende a gestionar el 'burnout': cinco apps para meditar si te estresas en la oficina

Nadie se atreve a llevarte la contraria

Que todos asientan no siempre es buena noticia. A veces el silencio en una reunión no es consenso, sino miedo. Interrumpir, corregir delante de los compañeros o tomar cualquier desacuerdo como una falta de respeto acaba enseñando a callar. “Que tus empleados te obedezcan no significa que te respeten. La autoridad te la puede dar tu cargo, pero la confianza tienes que ganártela cada día”, sostiene el mentor.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Google llegó a una conclusión parecida al estudiar qué hacía funcionar a sus equipos. De los cinco factores que identificó, la llamada seguridad psicológica, definida como las consecuencias que el individuo percibe al asumir un riesgo personal, resultó ser, según la investigadora Julia Rozovsky, el factor más fundamental e importante. Es decir, lo que cada persona cree que le pasará si se arriesga a opinar o a equivocarse fue lo más determinante.

Tu estado de ánimo marca el clima de la oficina

Hay equipos que adivinan cómo será la jornada por la cara con la que entra el jefe. Cuando un responsable descarga su frustración, responde por impulso o cambia de criterio según su nivel de estrés, todos trabajan en la incertidumbre. “El estrés del empresario no se queda en su despacho. Muchas veces acaba recorriendo toda la empresa”, explica Pino.

No se trata de fingir un optimismo perpetuo, sino de que las propias emociones no decidan cómo se trata a los demás: “Un líder no es quien nunca tiene miedo. Es quien aprende a gestionar sus miedos para que no acaben dirigiendo su empresa”. Un dato de Gallup apunta en esa misma dirección: el compromiso de los propios mandos ha caído hasta el 22% en todo el mundo, nueve puntos menos que en 2022.

Pides iniciativa, pero siempre decides tú

Es una de las contradicciones más habituales en cualquier jefatura: exigir autonomía y no dejar espacio para ejercerla. Si cada propuesta se cuestiona y cada error se castiga, los trabajadores aprenden que arriesgar no compensa. El resultado es un equipo que cumple órdenes y deja de proponer. “Un buen líder no es el que resuelve todos los problemas. Es el que desarrolla un equipo capaz de resolverlos”, recuerda Pino. Su receta pasa por fijar objetivos claros, delimitar responsabilidades y aceptar que no hay una única manera correcta de hacer las cosas.

Confundes exigir resultados con generar compromiso

Un equipo puede cumplir objetivos y estar profundamente desmotivado. La presión constante y la costumbre de señalar solo los errores desgastan cualquier relación. El mentor propone un cambio sencillo que pasa por hacer correcciones en privado y reconocer en público. Los datos de Gallup avalan la importancia de prestar atención a las personas. Solo uno de cada cien empleados está activamente desvinculado cuando su jefe se centra en sus fortalezas. La cifra sube al 22% cuando se fija en sus debilidades y al 40% cuando, sencillamente, lo ignora.

Cómo cambiar la situación

Para cambiar, Pino no propone grandes transformaciones sino revisar hábitos. Cuando alguien plantee un problema, pedirle primero que proponga una solución. Delegar decisiones, no solo tareas. Escuchar las opiniones discrepantes sin tomarlas como un desafío. Convertir las conversaciones con el equipo en algo más que una lista de fallos. Y aprender a liderarse a uno mismo antes de dirigir a otros. Su pregunta de control es directa: ¿mi equipo funciona mejor gracias a mí o depende de mí para absolutamente todo?

Pino, autor de La mente del nuevo empresario y Nunca digas “a mí no me va a pasar” y creador del pódcast Gana y Sé Feliz, lo resume diciendo “Mi gran convicción es que un empresario que aprende a liderarse mejor también puede liderar mejor a su equipo, conseguir mejores resultados y disfrutar más de su vida.