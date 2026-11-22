La psicóloga y escritora barcelonesa, una de las voces pioneras de la gerontología crítica feminista, reivindica una vejez sin disimulos ni disculpas

Envejecimiento positivo: cuando se siente orgullo por el paso del tiempo en el cuerpo

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Anna Freixas plantea la cuestión como alguien que plantea un enigma lógico que nadie ha conseguido resolver: “Resulta que nadie se quiere morir, pero nadie quiere ser viejo. Explícame cómo funciona esto”. Su propia respuesta no deja lugar a ambigüedades. “Yo quiero ser vieja y parecerlo, porque quiero ser vieja con dignidad, con belleza, con sabiduría, con divertimento, con estilo”, afirma. Y añade una condición que resume buena parte de su obra: serlo “sin pedir permiso por existir, sin pedir perdón porque todavía no me he muerto”.

Nacida en Barcelona en 1946, Freixas se licenció y se doctoró en Psicología en la Universidad de Barcelona, donde empezó a dar clase. Después continuó su carrera docente en la Universidad de Córdoba. Hoy es profesora jubilada y una referencia por sus aportaciones pioneras a la gerontología crítica feminista. Empezó a estudiar el envejecimiento femenino con “treinta y pico años”, y desde entonces lo ha convertido en el eje de una obra que incluye títulos como Tan frescas. Las nuevas mujeres mayores del siglo XXI (2013), Sin reglas. Erótica y libertad femenina en la madurez (2018), Yo, vieja. Apuntes de supervivencia para seres libres (2021) o Nuestra menopausia (2024).

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Una palabra con mala fama

Su empeño en llamarse vieja tiene un fundamento que ella misma explica: “la palabra vieja, viejo, vejez está connotada socialmente de manera negativa”. De ahí que rechace las etiquetas que encasillan a las mujeres mayores en un único papel. “Hartas, hartas también de que nos llamen abuela”, ha llegado a decir, frente a una imagen mucho más amplia de “viejas ciudadanas, activistas y culturetas”. Su frase más contundente funciona como una declaración de principios: “Soy vieja y tengo 70, 80, 90 y tengo cuerpo de 70, 80 ó 90”.

El mito de la belleza

Querer “parecerlo”, como ella reclama, choca de frente con lo que Freixas llama “la dictadura de la imagen y la belleza a la que nos vemos sometidas las mujeres desde tiempos inmemoriales”. “Ser joven y viejo no es posible”, recuerda. La industria antienvejecimiento, sostiene, vende una promesa imposible. “El interés por aplazar los síntomas se vende con tratamientos para continuar siendo joven y eso no es cierto”, advierte. “Puedes retrasar algo en algún momento, pero el programa biológico está allí y las arrugas te están esperando”.

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A su juicio, la trampa está en el propio ideal, en “La perversión del mito de la belleza es que es inalcanzable”. Frente a esa carrera perdida de antemano, propone “normalizar las canas, las arrugas, la vejez, la edad” y atreverse “a ser diferentes, a mostrar nuestra diferencia y nuestro ser”. Y se rebela contra la costumbre de que las mujeres mayores tengan que disculparse “porque eres vieja, porque estás sorda, porque tienes canas”.

Contra la infantilización

Sus declaraciones apuntan también hacia otro blanco, a la forma en que se organiza el ocio de las personas mayores. “Eso de entretener a los viejos haciendo chorradas es una falta de respeto a la mente”, sostiene. La crítica enlaza con su rechazo a la “homogeneización de las vejeces” y a la infantilización de quienes la viven. Frente a ella, defiende la curiosidad intacta: “Darse cuenta de que eres vieja, pero aprender te sigue molando”.

El problema que señala tiene dimensiones medibles. La Organización Mundial de la Salud alertó en su Informe mundial sobre el edadismo de que “una de cada dos personas son edadistas contra las personas mayores” en todo el mundo. En Europa, según el mismo informe, “una persona de cada tres afirma haber sido objeto de edadismo”. Para Freixas, ese prejuicio está tan arraigado que se vuelve contra uno mismo: “Este edadismo que tenemos incrustado nos lleva a despreciar la vejez”.

Freixas lleva su crítica a un terreno delicado: el de las abuelas que sostienen la crianza de los nietos. “Cuando las abuelas cuidamos a las nietas estamos retrasando una generación”, ha defendido. Con la menopausia, en cambio, ve el comienzo de una etapa de mayor libertad, porque “la edad te da una mayor seguridad”. En esa misma línea, ha reclamado que el feminismo “debe convertirse también en salvavidas de las viejas”.