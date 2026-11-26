Su sistema, que cualquiera puede adaptar, tiene ocho pasos.

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En noviembre de 2007, cuando Katie Holmes cruzó la meta del maratón de Nueva York, a su lado corría un joven entrenador llegado de Maryland. Se llamaba Wes Okerson, y ese mismo año había empezado a entrenar a tiempo completo a Tom Cruise para el rodaje de Valkiria. Según su biografía profesional, aquella preparación le llevó a pasar más de seis meses con el actor en Berlín.

Okerson se licenció en Kinesiología en la Universidad de Maryland en 2001. Desde entonces ha trabajado con nombres como Gerard Butler, Sacha Baron Cohen o Isla Fisher, y en 2016 participó en Strong, un concurso producido por Sylvester Stallone que más tarde distribuyó Netflix.

Su nombre, sin embargo, saltó a los titulares por otro cliente. A finales de 2021 trascendió que era el entrenador personal de Jeff Bezos, cuyo cambio físico llamó la atención de medio mundo. Lauren Sánchez publicó en Instagram una foto en la que ella y Bezos, sin camiseta, remaban en una canoa, y la acompañó de un comentario elocuente: “¡Buen trabajo, Wes!”.

Su biografía define su estilo como un enfoque de “bajo impacto y alta resistencia”, con herramientas como las máquinas de remo y las bandas elásticas. En lugar de someter las articulaciones a golpes repetidos, la idea es trabajar el músculo con fuerza sin castigar rodillas, caderas o espalda. Estas son las ocho claves de su método, a partir de lo que él mismo ha contado.

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Primero, la técnica

Sus clientes empiezan con movimientos básicos: empujar, tirar, la sentadilla y el press. Los principiantes trabajan solo con el peso de su cuerpo, con sentadillas, zancadas y flexiones. La razón es preventiva. “Muchas personas tienen malos hábitos, y si haces ejercicio con una técnica deficiente serás propenso a sufrir lesiones por sobreuso”, advierte. Y añade que “unos músculos muy tensos o débiles son casi siempre la causa de la lesión”.

El segundo paso son las bandas de resistencia, que ayudan a sentir el músculo que se está trabajando. No son un recurso menor. Un estudio publicado en 2019 concluyó que entrenar con resistencia elástica logra ganancias de fuerza parecidas a las de las máquinas y las mancuernas, en distintos tipos de población.

Solo después llega el tercer paso, el peso. “Cuando ya dominan la técnica, añado algo de peso a los movimientos”, explica Okerson. Sube la carga poco a poco, y nunca antes de que el ejercicio se haga bien.

Dominadas en lugar de abdominales

El cuarto paso es su consejo más llamativo. Si hay un accesorio que recomienda por encima de cualquier otro, es la barra de dominadas. “La acción de tirar en una barra es lo mejor que puedes hacer por tus abdominales y tu core”, sostiene. Y remata: “No conseguirás fuerza ni definición haciendo abdominales; la barra es lo que funciona”.

Cardio sin golpes

Para el trabajo cardiovascular, el quinto paso es la cinta inclinada. A quienes no corren les propone caminar en pendiente a unos 4,5 kilómetros por hora. El sexto, para quien pueda permitírselo, es correr cuesta arriba: en su opinión, correr por colinas al aire libre es “sin duda la mejor manera de mejorar tu motor aeróbico”.

El séptimo paso lleva al agua. La piragua y el remo están entre sus actividades favoritas, y Bezos los practica junto con el paddle surf y el kayak. Okerson insiste además en variar. “Cuando haces las cosas de otra manera, alteras el sistema y obtienes mejores resultados”, explica. “Me gusta cambiar las cosas”.

El paso que nadie debe saltarse

El octavo paso es el descanso. “Cada persona es diferente y todo depende de sus objetivos y del tiempo que tenga”, señala el entrenador. Y advierte de que “el descanso y la recuperación son muy importantes, así que también hay que tenerlos en cuenta”.

Para quien quiera llevar estas ideas a su rutina, las recomendaciones oficiales ofrecen un marco claro. El Ministerio de Sanidad aconseja a los adultos sumar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y hacer ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días a la semana. El método de Okerson encaja en ese esquema, con la ventaja de que puede empezarse en casa, con el propio cuerpo y una banda elástica.