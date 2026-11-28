La formación después de los 50 gana protagonismo por motivos laborales, culturales y personales

La sensación de “mi casa ya no me representa” se dispara a partir de los 50: la ciencia tiene una explicación

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Volver a clase después de cumplir 50 años puede significar cambiar de profesión, aprender a utilizar herramientas digitales o dedicarse a una inquietud aplazada durante años. Las razones son diferentes, pero todas muestran que estudiar no termina necesariamente al obtener el primer título.

Los programas universitarios para mayores son una expresión visible de este interés. La Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) agrupa 51 universidades españolas. También existen cursos profesionales, de idiomas y de actualización de competencias laborales.

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El fenómeno no significa que todas las edades participen igual. En 2024, según el Ministerio de Educación, había realizado formación durante las cuatro semanas anteriores el 8,9% de las personas de 55 a 64 años, frente al 16% de la población de 25 a 64. La brecha sigue siendo considerable.

Aprender para conservar el empleo o buscar otro

Una motivación es adaptarse a los cambios laborales. Las aplicaciones digitales y los nuevos procesos pueden exigir conocimientos diferentes a los utilizados durante décadas. Volver a estudiar permite prepararse para esas tareas sin empezar necesariamente una carrera universitaria.

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La OCDE señaló en su informe Panorama de la Educación 2026 que el 45% de los trabajadores españoles de 45 a 64 años había participado en educación o formación no formal durante los doce meses analizados. Entre los empleados de 25 a 44 años fue el 50%.

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Para quienes están en desempleo, los cursos permiten actualizar el perfil profesional y explorar otras actividades. La Fundación Adecco desarrolla itinerarios de orientación y capacitación para mayores de 50 años con dificultades de inserción, especialmente en competencias digitales. En 2026, la Fundación Adecco y la Comunidad de Madrid impulsaron talleres para personas desempleadas de entre 45 y 66 años. La primera experiencia abordó herramientas digitales de hostelería, como sistemas de reservas y comandas, que hoy forman parte de numerosos puestos de trabajo.

Un curso, sin embargo, no garantiza encontrar empleo. La experiencia, las vacantes disponibles y los prejuicios por edad también influyen en la contratación. De ahí la importancia de combinar formación con orientación para buscar oportunidades reales.

La universidad también tiene alumnos de otras edades

La formación puede continuar cuando ya no se busca un ascenso laboral. Los programas universitarios para mayores ofrecen asignaturas de historia, arte, ciencia o literatura y permiten descubrir materias que quedaron fuera de la trayectoria profesional. La UNED dispone de UNED Sénior, dirigido generalmente a personas desde los 55 años. Sus cursos suelen durar unas 30 horas y abarcan desde cine y música hasta psicología, derecho o informática, sin exigir como norma general estudios previos.

Hay una diferencia importante: esos cursos no equivalen a un grado universitario oficial. Su objetivo es cultural y social. Quienes quieren obtener una titulación reglada deben seguir los correspondientes procedimientos de acceso a los estudios oficiales. Muchas actividades son presenciales, aunque existen formatos virtuales o híbridos. La UNED aclara que cada centro asociado determina la oferta, los precios y las fechas de matrícula. Por tanto, las condiciones pueden cambiar de una localidad a otra.

Para otros estudiantes, regresar al aula supone recuperar un proyecto personal. No todos los aprendizajes tienen que mejorar el currículum: comprender una materia, conversar sobre ella o dedicarle tiempo de forma regular puede ser una motivación suficiente.

Otras razones para volver

Las clases ofrecen oportunidades para conocer a otras personas. Compartir horarios y conversaciones facilita el contacto regular con compañeros de intereses parecidos. Puede ser atractivo tras una mudanza o la jubilación, aunque estudiar no garantiza por sí solo evitar la soledad.

Otra razón es conseguir autonomía digital. Gestionar el correo, reconocer mensajes fraudulentos, pedir citas o utilizar servicios públicos en línea son habilidades prácticas. Red.es ha impulsado programas de capacitación destinados, entre otros colectivos, a personas mayores.

Los idiomas constituyen otra posibilidad. Hay quienes quieren viajar con más soltura o leer en otra lengua, mientras otros necesitan mejorar su perfil profesional. Talleres de escritura, fotografía y nuevas tecnologías también permiten seguir intereses variados.

La disponibilidad de tiempo condiciona la elección. Una persona que trabaja puede necesitar clases nocturnas o a distancia y otra jubilada preferir sesiones presenciales. Tampoco toda la formación es gratuita: conviene comparar precios, horarios y requisitos.

La Comisión Europea advierte que la participación sigue siendo inferior entre los mayores y las personas con menor cualificación. Los costes, la conciliación y las dificultades tecnológicas muestran que el regreso a los estudios no está al alcance de todos en las mismas condiciones. Estudiar después de los 50 puede responder, en definitiva, a una necesidad laboral o a la curiosidad. No existe una edad que determine qué aprender ni a qué ritmo. La elección depende del tiempo disponible y de los objetivos personales.