16 personas, entre 15 y 38 años, agredieron de forma salvaje al joven Alexandru Ionita, Álex, la madrugada del 25 de julio de 2021. El ataque fue tan brutal que la víctima quedó en estado vegetativo. “Queremos que paguen por robarle la vida y la salud a nuestro hijo”, clamaba antes del juicio Ana Claudia, la madre de la víctima, que no se separa de la cama de Álex desde hace dos años y medio. Hoy en el juicio, esta madre no ha podido resistirse, a pesar de que no podía hacerlo, a dirigirse a los siete procesados: ¿Por qué le habéis hecho esto?