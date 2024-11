Un conductor ebrio mató a la hermana y al sobrino de Jessica: "Matar sale barato"

Rosa María es quien da la cara por las víctimas de violencia vial en Euskadi porque “no puede salir tan barato” y “no somos víctimas de segunda”. En este sentido, lucha porque se modifique el código penal y se endurezcan las penas. Clama porque para conducir hay que estar con todas las capacidades al 100% y “si no, no deben hacerlo porque no vale luego el ‘yo no quería’”.