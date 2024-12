Al árbol de Navidad más famoso del mundo, el que cada año enciende sus luces en Rockefeller Center, este año le ha salido competencia a más de 5.700 kilómetros de distancia, en Euskadi. Y no, no es una bilbaína, porque el árbol en cuestión está en Vitoria. No es que el abeto que se ha instalado en la calle Sancho El Sabio de la capital alavesa sea el más frondoso, alto, bonito o mejor iluminado del mundo. Pero a original no le gana el archiconocido abeto neoyorquino.