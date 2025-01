La afición por la espada le surgió hace casi cuatro años, cuando el club de esgrima SAARVI (Sala de Armas de Vitoria), al que pertenece, realizó una exhibición de esgrima en su centro escolar. “Antes de aquello no sabía absolutamente nada de este deporte”, afirma, pero su tía Merche percibió que algo se despertaba en su sobrina y decidió apuntarla, “en realidad, nos apuntó a mi hermana y a mí, pero solo sigo yo”, explica Iria, que admite que la temporada pasada la “frustración” a punto estuvo de llevarla a abandonar.

Menos mal que no lo hizo porque, en este momento, ocupa el segundo puesto del ranking español de su categoría, M15. “A veces sientes deseos de rendirte, pero el esfuerzo da sus frutos ”.

Cuando le contaron que hacía historia al convertirse en la primera vasca en formar parte del equipo nacional por llamamiento directo necesitó que su madre Rosa la telefoneara para cerciorarse de que no era un sueño. “Me dijo: Estoy muy orgullosa, tú lo vales , lo has conseguido gracias a tu esfuerzo”.

Los lunes, martes, miércoles, viernes “y a veces, también los sábados”, a Iria, tras el colegio, le toca entrenamiento. Una agenda maratoniana en la que, según confiesa, “a veces es difícil compaginarlo todo”, pero en la que ella es capaz de rascar horas para quedarse tras los entrenamientos en el club a ver a sus compañeros. “No siento que esté renunciando a disfrutar de mi tiempo libre, porque me encanta pasarlo haciendo lo que más me gusta”.