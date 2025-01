Esta es la historia de un rescate que le ha valido un reconocimiento por el que se siente “abrumado” , más si cabe porque “han sido mis propios compañeros los que me han propuesto para recibirlo”.

El enigmático poder de atracción que la montaña ejerce sobre muchos vascos ha llevado a Joseba Larruzea y su hermana a realizar numerosas marchas de montaña a lo largo de su vida. Sin ir más lejos, durante sus últimas vacaciones en Huesca se propusieron realizar una ruta de senderismo circular por los Picos de los Infiernos . No imaginaban que la excursión a punto estuvo de acabar haciendo honor al nombre del lugar.

Cuando se disponían a descender al Collado de Pondiellos fueron testigos de cómo otro montañero se acercaba al canal intentando descubrir un sendero por el que acometer el descenso cuando las rocas cedieron y el hombre cayó por la grieta de unos 50 metros de profundidad. “No nos lo creíamos, pensamos que se había matado”, recuerda Joseba. Sin embargo, la suerte quiso que se quedara atascado a mitad de camino y pudiera responder a las llamadas que los hermanos Larruzea le hacían desde arriba. Estaba vivo, si bien “no podía moverse” así que este policía local de Mungia no se lo pensó y corrió a ayudarle. “Claro que corrí riesgos, aunque en el momento no era tan consciente y descendí lo más rápido que pude”, rememora.