El rechazo judicial a la exigencia de saber euskera para ser guardia municipal en San Sebastián es firme, los jueces vascos fallaron que no estaba justificado exigir la acreditación del nivel B2 de euskera en las dos plazas de una oferta de empleo público (OPE). La sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento de Donostia, pero el Tribunal Superior vasco no ha admitido el recurso municipal al entender que no está justificada la petición de ese perfil de euskera para ser policía municipal.