Esa investigación concluyó que un error de la tripulación en la lectura del altímetro y una incorrecta interpretación de los avisos hicieron que el avión volara por debajo de la altitud de seguridad y chocara con la antena, que no aparecía en la carta aeronáutica.

"Si el cielo hubiera estado completamente despejado , probablemente hubiesen visto la antena. Otro factor que contribuyó al accidente fue que no apareciera señalizada y también, clarísimamente, el modelo del altímetro con que iba equipado el avión", señala.

En el monte Oiz fallecieron las 141 personas del pasaje y las 7 de la tripulación. " No hubo posibilidad de supervivencia " y solo un cadáver quedó íntegro: el cuerpo de un hombre de Getxo que viajaba en un ataúd en la bodega.

Hubo debate sobre el tipo de fotos a publicar y EFE decidió "publicar entonces imágenes más generales, obviando otras cercanas de los restos las víctimas". Ya jubilado, "cuando cuento batallas de mi carrera profesional, siempre me acuerdo del monte Oiz. Nada me ha impactado tanto y eso que he cubierto atentados y también el accidente de Spanair en Madrid, donde hicimos las fotos a mucha distancia", ha reconocido.