Con el repelente en la mano, sus creadores se han topado con un obstáculo, "no podemos enviarlo". La razón es que "no somos una industria farmacéutica o cosmética", por lo que "no podemos registrar el antimosquitos" ni, por tanto, hacerlo llegar a Perú. El repelente guipuzcoano no podrá llegar al Alto Piura, pero sí su formulación y también "un prospecto sobre cómo aplicarlo y cuánto dura su efectividad".