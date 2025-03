No es la ermita más famosa de Vizcaya, porque ese mérito se lo lleva San Juan de Gaztelugatxe, en un islote entre Bakio y Bermeo y al que se accede subiendo 241 escalones, pero la ermita de San Miguel de Arretxinaga, en Markina (Vizcaya) es única en el mundo. A simple vista, parece un pequeño templo más, pero nada más lejos de la realidad. En su interior guarda tres razones de peso que la hacen irrepetible. Y no, no es una exageración de esas que achacan al carácter bilbaíno...