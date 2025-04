Su nombre es 'Ostreopsis ovata' y, antes del calentamiento de los océanos , esta alga microscópica solo vivía en aguas tropicales poco profundas . Ahora, parece que la microalga ha encontrado en la costa vasca un hábitat propicio para su crecimiento y en la Bahía de La Concha, “su presencia es masiva ”, aunque "su abundancia no siempre es razón de alarma ", los expertos abogan por no perderla de vista .

No tiene por qué generar problemas, pero algunas de sus especies son tóxicas y pueden causar síntomas como tos, fiebre, irritaciones de la piel o incluso problemas respiratorios leves. De hecho, ya en 2021 en Donostia se registraron los primeros casos de intoxicación, que un año antes ocurrieron en la cercana Lapurdi.

Aunque ahora ha proliferado en aguas donostiarras, lo cierto es que no es la primera vez que la Ostreopsis se localiza en Euskadi, de hecho, ya en 2017 apareció en el Golfo de Bizkaia . Si bien entonces, su presencia era esporádica y ahora estas microalgas florecen de forma masiva en el litoral durante el verano .

En este contexto, el estudio sobre la proliferación de la Ostreopsis en la Bahía de la Concha, realizado por un equipo del laboratorio de fitoplancton de la UPV/EHU, concluye que la microalga abunda más en Ondarreta por el tipo de sustrato: “El fondo de Ondarreta está completamente cubierto por rocas de diferentes tamaños, donde hay una gran cantidad de macroalgas, que son uno de los lugares favoritos de la Ostreopsis para crecer. En cambio, casi todo el fondo de la Concha es arena ; hay pocas rocas y macroalgas. Por lo tanto, el sustrato no es tan favorable para el desarrollo de la Ostreopsis”, explica el investigador Yago Laurenns.

Laurenns Balparda puntualiza que el hecho de que esta microalga abunde no significa que el baño en esas playas sea siempre peligroso: “A pesar de que las muestras recogidas en los veranos de 2022 y 2023 indican una presencia masiva de la Ostreopsis en la Bahía de la Concha, durante esos años no se registraron casos de intoxicación en las playas donostiarras". Así, Laurenns advierte que "conviene seguir haciendo mediciones para conocer el nivel de concentración de esta alga y tener controlada la situación, pero su abundancia no siempre es razón de alarma”.