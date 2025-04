La concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria, Beatriz Artolazabal, ha denunciado el acoso e intimidación que está sufriendo por parte de trabajadores de Enviser , la empresa contratada por el Ayuntamiento para el mantenimiento de los parques y jardines de la capital alavesa, que se encuentran en huelga desde el pasado 26 de marzo. “A mí no me van a intimidar, pero con mi familia hay cosas que no voy a permitir ”, ha asegurado.

Artolazabal no ha querido callarse: “ Voy a hablar de presiones que se están recibiendo. En concreto, las mías ”. Al parecer, según ha relatado la número dos del Ayuntamiento vitoriano, esa persecución a la que está siendo sometida, se ha producido “en mi pueblo, los trabajadores de Enviser vienen a mi pueblo a poner pancartas , a un pueblito en el que no llegamos a cuarenta vecinos ”.

En este sentido, ha denunciado que “vienen a mi casa a ponerme carteles intimidándome”, y aunque ha dejado claro que “a mí, por supuesto que no, a mí, no me van a intimidar”, también ha querido puntualizar que “con mi familia hay cosas que no voy a permitir, esas rayas no se pueden superar”