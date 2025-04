"En primer lugar, quiero pedir perdón. Me duele mucho no haberme dado cuenta que el contenido que publiqué no estaba bien. Si algo me ha enseñado todo esto, es la importancia de revisarme, de cuestionarme mucho más y de ser consciente de la responsabilidad que conlleva tener un altavoz como el mío. Quiero aclarar que en ningún momento se intentó hacer burla de lo que está viviendo una de nuestras compañeras esta semana. Este vídeo fue grabado antes de que esto sucediera. Aun así, entiendo que el momento, el tono y el enfoque han sido muy desafortunados, y asumo plenamente la responsabilidad. Gracias a quienes habéis señalado mi error con respeto. Vuestras criticas me hacen mejor y me recuerdan por qué es tan importante construir espacios seguros. Lo siento de corazón", explicó la joven (que cuenta con más de 800.000 seguidores en Instagram y 1,2 millones en TikTok).