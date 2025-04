Patricio, el músico vasco diagnosticado de Parkinson con 34 años: "La enfermedad me ha hecho mejor artista"

A Patricio le diagnosticaron Parkinson precoz y agudo hace 10 años, cuando solo tenía 34 años . Por entonces, este cantautor vasco estaba inmerso en su carrera musical , pero hacía un tiempo que había empezado a percibir ciertas señales: “Ya en 2012 , comencé a tener problemas motores en las piernas ”. Esta es la historia del viaje de Patricio desde la aparición del Parkinson, una enfermedad que le obligó a dejar la música, a cambiar su manera de componer y que le ha inspirado en sus letras, hasta "me ha hecho mejor artista".

Todo comenzó, poco a poco , su cuerpo estaba cambiando hasta que dejó de poder andar, en aquel momento , la frustración de “no saber lo que me estaba pasando” llevó a Patricio a tocar fondo. En 2015 , cuando, por fin, pudo poner nombre a lo que le ocurría , llegó el mazazo de pensar “joder, tengo 34 años, soy muy joven ” y también la resignación. Más tarde, “cuando l a enfermedad me mostró su verdadera cara ”, Patricio afrontó su tercer peor momento en todo este camino.

La enfermedad le obligó a frenar en seco su carrera musical, “ tuve que dejarlo, no podía hacer música ”, recuerda. Se acabaron los conciertos, los bolos, los viajes y las promociones, “la motricidad fina se vio muy afectada y no podía ni siquiera tocar la guitarra”. Pero Patricio continuó componiendo , a la manera en la que el Parkinson le permitía hacerlo, es decir, de memoria . “Dejé de hacerlo simultaneando el ordenador, la guitarra y el bolígrafo para grabarlo en el móvil mediante notas de voz”, relata.

En 2021, se sometió a una intervención quirúrgica de estimulación cerebral profunda en el hospital de Cruces, en Barakaldo (Vizcaya) y “me ha cambiado la vida”. La enfermedad sigue ahí y se hace más evidente, en función del momento del día. Tengo temblores, problemas musculares y falta de sueño, pero he vuelto a andar, a viajar, en definitiva, he recuperado mi actividad anterior al diagnóstico”, cuenta.