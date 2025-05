Se trataba del exboxeador profesional Andoni Gago y su amigo Ugaitz , los dos se tomaban un descanso a las puertas de la hamburguesería Astuy , en la calle Juan de la Cosa, al terminar el turno de cocina, cuando escucharon los gritos de una mujer y vieron a un joven que escapaba a la carrera por mitad de la calle. No les costó darse cuenta de que estaban ante el sospechoso de un presunto robo , así que sin pensarlo decidieron actuar. "Lo más prudente hubiera sido no arriesgarse, pero lo cierto, es que no lo pensamos", explica Ugaitz.

Los dos “héroes” se felicitan de que "todo saliera bien y que no fuera necesario emplear la violencia", pero lamentan la inseguridad que reina, sobre todo cuando cae la noche, "no en esta zona en concreto, que no es especialmente peligrosa", sino en todas las grandes ciudades, en general, y "Bilbao no es una excepción".