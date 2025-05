Maitena Berrueco 15 MAY 2025 - 07:00h.

El pescador de Pamplona lo ha vendido por 2.000 euros al restaurante Rekondo de San Sebastián

Se hace viral la inusual pesca de más de 5 kilos de angulas en la ría de Bilbao: “¡Ole la angulada que hay aquí!”

San SebastiánPor tercer año consecutivo, no se puede pescar salmón en el Bidasoa, salvo una excepción, el conocido como 'Lehenbiziko', un preciado ejemplar que además de ser el único en poder ser capturado, es también el único que se puede vender. La competición arrancó este pasado sábado y 51 pescadores estaban dispuestos a intentar sacarlo, hasta que uno de ellos lo ha logrado. Se trata de David Miranda, un pescador de Pamplona que es la segunda vez que logra capturar al 'Lehenbiziko'.

Cuando David Miranda se ha acercado este miércoles al río Bidasoa con todos sus aparejos de pesca ha notado una buena sensación. El río, a diferencia del sábado “que estaba malo, con mucha hoja” y del domingo “cuando estaba aún peor”, el estado del agua era muy bueno. Así que no lo ha dudado y se ha puesto manos a la obra con un pensamiento grabado a fuego en su cabeza: “Tiene que salir hoy”.

Solo unos minutos más tarde, este pamplonés ha logrado pescar, con quisquilla como cebo, al primer y único salmón de la temporada, el ‘lehenbiziko’, con una sensación agridulce: “Contento y apenado a la vez”. Un pescado de casi 80 centímetros de largo y 5.250 gramos de peso que, posteriormente, ha vendido por 2.000 euros al restaurante Rekondo de San Sebastián.

En 2020, se lo comió su familia

No es la primera vez que David consigue capturar el ‘lehenbiziko’, ya lo hizo en 2020, aunque en aquella ocasión no lo vendió, “porque en el contexto de la pandemia solo me ofrecían 500 euros y no quería sentar un precedente para años venideros a un precio tan bajo”, por eso hace cinco años, el salmón que pescó a cucharilla “se lo comió la familia”, porque “a mí el salmón no me gusta mucho”, confiesa.

El Ayuntamiento de Bera, con el permiso del Gobierno de Navarra, organiza la pesca del primer y único salmón de la temporada, ya que por tercer año consecutivo el departamento foral de Medio Ambiente ha prohibido la pesca del salmón en el río Bidasoa. “Yo llevaba tres años sin coger un salmón”, puntualiza Miranda, que se muestra “contento y apenado”, al mismo tiempo por la situación de la pesca.

Tercer año de pesca prohibida

Esta competición, en la que han participado 51 pescadores, arrancó este pasado sábado 10 de mayo y estaba previsto que durara hasta el 30 de junio, pero David Miranda ha capturado al ansiado 'Lehenbiziko' al cuarto día, en la zona de Villanueva.

Este pescador asegura que “quitarle uno o cinco salmones al río” no va a perjudicar a la especie y que “han eliminado a los pescadores” porque son el eslabón más débil. Defensor de que se levante la veda a la pesca del salmón en el Bidasoa, él se ha sacado la espinita al convertirse en el único en lograr capturar al ‘Lehenbiziko’.