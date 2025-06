Redacción Euskadi 23 JUN 2025 - 04:00h.

La Real Academia de la Lengua Vasca recogió por primera vez las similitudes en 'Coincidencias de la lengua vasca con la japonesa'

Las redes se rinden ante la ocurrencia de un alumno durante una redacción en euskera

BilbaoComo con tantas otras cosas hoy en día, si no aparecen en redes parece que no existen. Así, una joven vasca se ha hecho viral con una de sus publicaciones en la que ‘descubre’ las similitudes entre el euskera y la lengua japonesa. “Toda mi vida he estudiado en euskera y me he dado cuenta de que es muy parecido al japonés”, asegura Aroia García, conocida en redes como Aroyitt, en un vídeo.

La procedencia desconocida del euskera siempre le ha conferido a la lengua vasca un halo de misterio que “puestos a soñar”, Aroyitt cree haber descubierto “que tienen algo que ver”.

En ambos idiomas, “a pesar de ser de lugares completamente opuestos” hay palabras “que literalmente significan lo mismo y que se dicen exactamente igual”, destaca esta creadora de contenido con más de 1,9 millones de seguidores en Twitch y seguidores fieles en TikTok o Instagram.

"Tiene que haber una relación"

La lista de ejemplos es amplia, la primera de ellas es ‘borrokatu’, que es euskera significa luchar, mientras que en japonés se dice 'borokeru'. Para decir la palabra hermano, en euskera se usa ‘anai’ y en japonés ‘ani’. “ ‘Txori' significa pájaro en euskera, mientras que en japonés se dice 'tori' ”, continúa la influencer y añade que, en ambos idiomas, ‘da’ significa ser.

“Algún filólogo, por favor que lo explique, tiene que haber una relación”, pide en un momento determinado la joven vasca que añade otros términos como ‘bakarrik’ y ‘bakari’, que en euskera y japonés significan solo, únicamente.

Para ser justos, hay quien apunta a que las primeras coincidencias entre ambas lenguas fueron descubiertas por misioneros vascos que llegaron a Japón y Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, las recoge en un escrito titulado literalmente ‘Coincidencias de la lengua vasca con la japonesa’. Al parecer, una de las primeras referencias a esta misteriosa coincidencia la realizó ya en 1873, el profesor de lenguas orientales León de Rosny.

Casualidad o no

Akita, en japonés, y akitua , en euskera, significan fatigado.

, en euskera, significan fatigado. Ani y Anai , hermano.

, hermano. Utxi y etxe , casa,

, casa, Musuko y Mutiko , muchacho.

, muchacho. Tori y txori, en euskera y japonés, significa ‘pájaro’.

en euskera y japonés, significa ‘pájaro’. Bakari y Bakarrik, comparten el significado de ‘solo’, ‘únicamente’.

comparten el significado de ‘solo’, ‘únicamente’. Tanto en euskera como en japonés, se enfatiza el significado de un vocablo usando reduplicaciones.

En ninguna de las dos lenguas existen palabras que empiecen por la letra ‘r’.

Ambos idiomas coinciden en tener verbos que en infinitivo terminan en ‘-i’ y en ‘-u’.

En euskera y japonés, existen diferentes niveles de formalidad en el habla.

