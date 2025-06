Redacción Euskadi 26 JUN 2025 - 06:00h.

Aumentan los padres antimóvil y en Bilbao les ayudan los comercios con esta curiosa iniciativa

El desafío de profesores y alumnos de un instituto vasco: pasar una semana entera sin teléfono móvil

Compartir







BilbaoCada vez son más los padres que se plantean retrasar la edad de entrega del primer móvil a sus hijos. En muchas ocasiones, evitar el aislamiento social o usarlos como una herramienta para tenerlos localizados son la excusa para darlos antes de tiempo.

Sin embargo, en Bilbao algunas familias han encontrado en los comercios a los aliados perfectos para que los niños se sientan seguros sin necesidad de llevar un teléfono móvil encima.

Una pegatina redonda verde en la que puede leerse, en euskera y castellano, ‘Gurea erabil dezakezu’, ‘Puedes usar el nuestro’, identifica a las tiendas en las que, ante una urgencia, una niña o niño pueden entrar y pedir que les dejen realizar una llamada a sus padres.

Sitios seguros para llamar

No hay una edad ideal para que los menores tengan su propio móvil, aunque cada vez son más las voces autorizadas que apuntan a que retrasar la entrega es lo más beneficioso, “por lo menos hasta los 16 años”, dice Txaro Roldán.

Con ese propósito, familias y tiendas de esta zona de Bilbao se alían para hacer ‘piña’ y retrasar lo máximo posible la entrega de los móviles a sus hijos: “Que los padres tengan la tranquilidad de que si les pasa algo a sus hijos, estos puedan llamar y localizarles”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Judith Rojas, propietaria de una quesería en el Casco Viejo, cree que “sería la bomba” que esta iniciativa se extienda a otros barrios y que “los chavales puedan encontrar sitios seguros, sin necesidad de tener un móvil”. A muchas familias les genera “inseguridad” que sus hijos no lleven el móvil y no me puedan llamar en un momento determinado, esta comerciante insiste en que aunque “el móvil te da la opción de tener localizado tu hijo”, “también conlleva otras cosas y nos preocupa que accedan a contenidos para los cuales no están preparados”.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.