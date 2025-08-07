Logo de InformativosInformativos
Agresión sexual

Detenido un joven de 21 años por acosar e intimidar a tres chicas "gran parte de la noche" en las fiestas de Vitoria

Agentes de la Policía durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ 2025
Agentes de la Policía durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ 2025.Europa press
Vitoria-GasteizUn joven de 21 años ha sido detenido, esta pasada madrigada en Vitoria, como presunto autor de un delito de agresión sexual tras, presuntamente, haber acosado e intimidado durante “gran parte de la noche” a tres chicas que disfrutaban de las fiestas en la capital alavesa. Las fiestas patronales se convierten en escenario recurrente de agresiones sexuales.

El mismo día en el que arrancaban las fiestas de Vitoria, Celedón llamaba en la balconada de San Miguel a que las fiestas fueran “un espacio seguro para todas” en el que “no vamos a permitir ninguna agresión de ningún tipo”, invitando a no venir a todos aquellos que no lo hicieran con intención únicamente de disfrutar de la fiesta. Sin embargo, las fiestas en honor de la Virgen Blanca 2025 ya se ha visto empañada por este tipo de agresores.

Los hechos han sucedido, sobre las 03:43 horas, cuando agentes de la Policía Local de Vitoria han sido alertados de la posible comisión de una agresión sexual y han acudido a un puesto de la Cruz Roja.

Desnuda de cintura para abajo

Allí, tres chicas relataron a los agentes que un joven les había estado "acosando e intimidando gran parte de la noche", y que al no sentirse cómodas con la situación, en varias ocasiones habían cambiado de lugar, sin conseguir que el varón las dejara tranquilas.

Según su testimonio, en uno de estos intentos por despistarle, las jóvenes se dirigieron a unos baños públicos para mujeres y, mientras una de ellas estaba dentro, el varón habría empujado la puerta y la habría abierto, "viendo a la joven desnuda de cintura para abajo".

Junto con varias personas allí presentes lo sacaron de dichas instalaciones y llamaron a la policía. La descripción aportada del sospechoso permitió a los agentes localizar minutos después al joven y, tras escuchar todo lo relatado por las chicas, se procedió a su detención.

