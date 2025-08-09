Redacción Euskadi 09 AGO 2025 - 00:00h.

Más de 6.000 personas participan en el estudio para la detección precoz de esta enfermedad

Así es el día a día de una persona con diabetes tipo 1: "Para hablar de una cura hace falta más tiempo"

Compartir







BilbaoLa diabetes tipo 1 en los niños es una afección en la que el cuerpo deja de producir insulina, una hormona producida por el páncreas necesaria para sobrevivir y cuya carencia debe reemplazarse con inyecciones o con una bomba de insulina. No hay cura para la diabetes tipo 1 en los niños, pero se puede controlar.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han puesto en marcha un estudio pionero en el Estado para la detección precoz de la diabetes tipo 1 autoinmune en población pediátrica general. Así, Euskadi es la primera comunidad de España en implantar un proyecto piloto de cribado con el objetivo de identificar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas clínicos, disminuyendo así complicaciones y permitiendo actuar de manera anticipada.

Los síntomas más habituales de esta enfermedad suelen ser: aumento de la sed, orinar con frecuencia, hambre extrema, pérdida de peso involuntaria, fatiga, irritabilidad o cambios de comportamiento y aliento con olor a fruta. Además, en el 35 por ciento de los casos con cetoacidosis diabética, una complicación grave que este estudio busca prevenir.

Mejorar la evolución

Más de 6.000 personas participan en este estudio, bautizado como 'SCREEND1A', entre población pediátrica general y a familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1.

PUEDE INTERESARTE El modelo asistencial para pacientes con diabetes tipo 1 del Clínic de Barcelona: conocen en tiempo real su estado

El cribado busca intervenir en una fase temprana, cuando aún se conservan reservas de las células pancreáticas productoras de insulina. Esto podría permitir aplicar nuevas terapias y mejorar notablemente la evolución de la enfermedad. Además, se estima que esta detección anticipada reduciría de forma significativa la necesidad de atención urgente y hospitalizaciones, al evitar un debut clínico grave. También facilitaría un mejor control glucémico, desde el primer momento.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“El estudio nos permitirá validar la técnica de cribado y ampliar la población que podría beneficiarse. Asimismo, posibilita el diagnóstico en fases iniciales, cuando aún existe margen para intervenir con tratamientos que cambien el curso de la enfermedad”, explica el investigador Luis Castaño, pediatra endocrinólogo de Osakidetza en el Hospital Universitario Cruces.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El estudio contempla el primer diseño prospectivo en población pediátrica general del Estado, que alcanzará a 4.000 menores de entre 3 y 13 años, a los que se tomará muestras durante las revisiones pediátricas en los centros de salud de la Comunidad Autónoma Vasca. Por otro lado, el proyecto realizará un enfoque prospectivo y retrospectivo en familiares de primer grado de pacientes con diabetes tipo 1, tanto adultos como menores. Esta parte del estudio, con 2.000 participantes previstos, se lleva a cabo en consultas de Endocrinología Pediátrica y Endocrinología y Nutrición, en hospitales de los tres territorios.

Una vez recogidas las conclusiones, Osakidetza valorará la posible escalabilidad de la estrategia, que podría implantarse como nuevo cribado en el sistema sanitario y abrir la puerta a terapias emergentes en fases muy iniciales de la enfermedad.