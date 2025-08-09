Con motivo de la Aste Nagusia de San Sebastián, Euskotren pondrá en marcha un servicio especial de trenes que cubrirá las franjas diurnas y nocturnas

El refuerzo será en la línea E1, así como en la línea E2 y la línea E5

GuipúzcoaSan Sebastián se prepara para celebrar su Aste Nagusia del 9 al 16 de agosto, y con motivo de estas fiestas, Euskotren pondrá en marcha un servicio especial de trenes que cubrirá las franjas diurnas y nocturnas, facilitando así los desplazamientos durante toda la semana festiva.

Refuerzos en las líneas E1, E2 y E5

El operativo incluirá un refuerzo significativo en la línea E1, que conecta Zumaia con la estación de Amara en San Sebastián/Donostia, así como en la línea E2, entre Lasarte-Oria y Amara. Además, la línea E5, que une Altza y Amara, contará también con servicios adicionales para mejorar la frecuencia de paso y la capacidad de transporte en la ciudad.

Consulta previa de horarios

Desde Euskotren recomiendan a quienes vayan a utilizar el tren durante estas fechas que consulten los horarios con antelación. La información actualizada estará disponible tanto en la aplicación oficial de Euskotren como en el buscador web de su página: www.euskotren.eus.

Con este refuerzo, la operadora pública busca facilitar el acceso a las celebraciones, mejorar la movilidad urbana y ofrecer una alternativa cómoda y sostenible al transporte privado durante la semana grande donostiarra.