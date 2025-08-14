Maitena Berrueco 14 AGO 2025 - 00:00h.

El Cargadero de Mineral de Dícido es Bien de Interés Cultural desde 1996 y está en plena restauración

Castro UrdialesDurante casi una semana, el vídeo de un joven realizando una acrobacia extrema sobre el Cargadero de Mineral de Dícido en Mioño, ha acumulado miles de visualizaciones y ha abierto una investigación por parte de las autoridades al tratarse de un Bien de Interés Cultural en plena restauración y acceder hasta allí está prohibido.

El camino de acceso al único de los seis cargaderos de mineral que se conservan en Castro Urdiales (Cantabria) y el único catilever de toda la costa cantábrica, está cortado por una valla y los carteles advierten de que está prohibido el paso al tratarse de una zona en obras.

El carguero de mineral de la playa de Dícido, en Mioño, catalogado como Bien de Interés Cultural desde hace casi tres décadas, y de propiedad municipal se encuentra en plena restauración. Sin embargo, nada de esto amilanó al usuario de Instagram Gonskibomb que, hace unos días, publicó un vídeo en el que accede a la estructura, monta una especie de columpio y realiza un triple salto mortal al agua.

“Está cerrado desde hace mucho tiempo, porque se desprendió hace años el monte y ahora porque están de obras y hay vallas, por algo será”, advierten algunos al ver las andanzas del vasco. Hasta el lugar se ha acercado este miércoles por la mañana el presidente de la Junta Vecinal de Mioño, Asier Laforga, que ha calificado las acrobacias del vasco como "aventuras peligrosas", advierte que "se ha colado" para saltar desde la estructura y que ya ha sido "denunciado" porque "aparte de peligroso, además es un llamamiento a más gente para seguir haciéndolo".

La imagen del influencer sobre la estructura de hierro no es apta para quienes padezcan de vértigo. A 20 metros de altura, el propio protagonista advierte que “daba un miedo de la hostia”, pero eso no le hizo renunciar a lo que muchos tildan de “auténtica locura” o incluso de “riesgo innecesario”, al descolgarse con una cuerda y realizar “mi primer triple” antes de caer al mar. Una experiencia que califica de “lo más divertido del planeta!!!”.

El vídeo que acumula miles de visualizaciones y que ha sido borrado este miércoles 13, no ha dejado indiferente a prácticamente nadie y, aunque en redes, son varios quienes alaban el contenido de Gonskibomb con comentarios como "déjalo montado, que me voy mañana mismo"; "me parece genial, un joven disfrutando" o "fui hoy a ese sitio y lloro, nos echó la Guardia Civil a los 10 minutos de estar ahí".

En Mioño, la mayoría coincide en que les parece "fatal" que no se respete el patrimonio y que se "incumpla la ley" para acceder a un lugar "prohibido". Además, son muchos los que van más allá y califican de "estupidez" arriesgar la vida por tener gente que te siga; hay quien apunta a que este tipo de vídeos al volverse virales se convierten en una "epidemia" porque "luego muchos críos quieren imitarlos".