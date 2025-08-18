Redacción Euskadi Agencia EFE 18 AGO 2025 - 15:14h.

La boga es un pez plateado de entre 20 y 40 centímetros y su nombre científico es 'boops, boops'

San SebastiánUna tonelada de peces plateados, conocidos como boga, fueron vertidos la semana pasada, presuntamente, de manera ilegal como descarte, frente a la punta de Mompás, en las faldas del monte Ulia, en el término municipal de San Sebastián.

La denuncia de la asociación ecologista Eguzki pretende que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Gipuzkoa o la UCOMA investiguen para tratar de identificar al responsable al que denuncian por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro delito contra la fauna, por afectar al ecosistema y equilibrio natural marino.

La boga es un pez plateado, de grandes ojos y entre 20 y 40 centímetros, que vive a media profundidad y próximo a la superficie. Se le conoce comúnmente como boga o bogarró, pero su nombre científico es "Boops boops".

Arrojados al mar

El pasado 14 de agosto, según la denuncia interpuesta ante la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Gipuzkoa, se produjo un vertido directo al mar de una tonelada de boga. En su demanda, considera que esa devolución de capturas se llevó a cabo "sin cumplir con la normativa nacional y europea en materia de desembarque y conservación de recursos pesqueros", y en aguas del dominio público-marítimo terrestre, lo que contraviene expresamente disposiciones del Reglamento de la UE 1380/2013, la Ley de Pesca Marítima estatal y la normativa autonómica de pesca marítima de Euskadi.

Argumenta que el descarte masivo de boga frente a la punta de Mompás incumple la obligación establecida a partir de 2019 en el citado reglamento europeo de "desembarque regulado". Eguzki considera en su denuncia que no sería aplicable ninguna de "las exenciones" ni "flexibilidades" previstas en la normativa propia y europea, por lo que estima que el vertido de boga "constituye un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente", y otro delito contra la fauna, por afectar al ecosistema y equilibrio natural marino, tipificados en el Código Penal con diversas penas.