Redacción Euskadi 18 AGO 2025 - 13:54h.

Un ciudadano ha alertado de la presencia de un cadáver flotando en la ría de Zumaia

San SebastiánEl cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado la mañana de este lunes 18, en la ría de Zumaia, tal y como ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El hallazgo se ha producido a primera hora junto al faro de la localidad guipuzcoana. Se desconocen, por el momento, las causas que han rodeado esta muerte.

Al parecer, ha sido un ciudadano el que, unos minutos antes de las diez de la mañana, se ha percatado de la presencia de un cadáver en el agua y ha alertado a los servicios de emergencias.

Los agentes de la Policía Local de Zumaia se han desplazado hasta el lugar y han rescatado el cuerpo del agua, tras lo que un médico ha certificado el fallecimiento. La víctima es un hombre de avanzada edad.

El cuerpo sin vida será trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián, donde se le practicará la autopsia.