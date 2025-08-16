19 personas han muerto durante la temporada de baño de este verano en las playas catalanas

Muere una mujer de 70 años al caer al mar desde un espigón en Puerto Real, Cádiz: su hermana se tiró a salvarla

BarcelonaUn hombre de 80 años ha muerto este sábado ahogado en la playa de Sant Antoni de Calonge (Girona), con lo que son ya 19 los fallecidos en la temporada de baño de este verano en las playas catalanas, cinco más que en mismo periodo del pasado año.

Según ha informado Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, el teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 11:48 horas por este incidente, que ha ocurrido cuando en la playa había vigilancia y ondeaba la bandera amarilla por presencia de medusas.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplazado a dos unidades terrestres y a un helicóptero, pero una vez en el lugar no han podido reanimar al hombre.

19 víctimas mortales

Con este fallecido, son ya 19 los muertos en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño de verano -que finalizará el próximo 15 de septiembre-, de forma que son cinco víctimas mortales más que las 14 que hubo en el mismo periodo del verano pasado.