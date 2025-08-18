Redacción Euskadi 18 AGO 2025 - 11:23h.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde de este domingo en la localidad alavesa de Agurain

Investigan la muerte de la joven electrocutada en Álava: subió al tren por una escalera y tocó la catenaria

Vitoria-GasteizLa Ertzaintza investiga las circunstancias en las que se ha producido la muerte de un hombre de avanzada edad arrollado, este pasado domingo, por un tren en Álava. Está siendo un verano trágico en Álava que suma ya su segunda muerte en estaciones ferroviarias del territorio. A principios de año, un tren en Donostia segaba la vida de otra persona.

El atropello mortal se produjo a primera hora de la tarde de este domingo 17 de agosto, en la localidad alavesa de Agurain. La víctima, un hombre de avanzada edad, moría en las inmediaciones de la estación ferroviaria, arrollado por un tren minutos antes de las 16 horas.

El suceso obligó a interrumpir el servicio ferroviario. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios que no pudieron hacer nada por salvar la vida de este anciano que falleció en el mismo lugar. Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal, en la capital alavesa, donde se le practicará la autopsia.

Electrocutada al tocar la catenaria

Este mismo verano, el pasado 16 de junio, una joven de 17 años, perdía la vida en la localidad alavesa de Albéniz al sufrir una descarga eléctrica en una catenaria de las vías del tren de la estación del citado municipio. Otra menor de 16 años resultó herida en ese mismo incidente.

Este 2025 arrancó con otra dramática muerte, en Donostia. Un hombre falleció en la estación de Herrera de Euskotren arrollado por un tren.