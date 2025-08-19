Maitena Berrueco 19 AGO 2025 - 06:00h.

Ayala, Amurrio, Artziniega, Llodio y Okondo son las zonas más afectadas de la provincia

Bolsones de la temida oruga procesionaria inundan los bosques de pinos en el Monte Gorbea

Vitoria-GasteizÁlava confirma que sufre oficialmente una plaga de oruga procesionaria, Thaumetopoea pityocampa, que afecta a unas 1.900 hectáreas de parajes del territorio. Actuar contra la plaga, de esta especie de lepidóptero, por tierra, es “inviable”, por lo que se actuará con medios aéreos para aplicar los tratamientos fitosanitarios correspondientes y tratar de poner freno a la infestación.

Las procesionarias hacen su nido principalmente en los pinos y tras romper el bolsón en el que anidan, caen al suelo para completar su metamorfosis bajo tierra y convertirse en mariposa. En su fase de orugas, se desplazan por el suelo en largas filas indias, asemejando una procesión. Un proceso que suele darse a principios de la primavera.

La Diputación alavesa admite que impera una “necesidad urgente” de aplicar el tratamiento para contrarrestar el deterioro del arbolado, así como para paliar los efectos alérgicos a la población humana y la cabaña ganadera.

Pelos urticantes y alergias

Las procesionarias están recubiertas por unas vellosidades urticantes que utilizan como mecanismo de defensa y que pueden provocar reacciones alérgicas de distinta gravedad.

Las dificultades orográficas de los montes, la altura del arbolado, la densidad de las masas y dado que las superficies afectadas por la plaga son muy extensas, son algunas de las razones de peso, que han llevado al departamento foral de Agricultura a optar por actuar desde el aire.

La declaración oficial de la existencia de la plaga de la procesionaria del pino, publicada en el BOTHA hace diez días, detalla que son los municipios de Ayala, Amurrio, Artziniega, Llodio, Okondo, los más afectados por la plaga.